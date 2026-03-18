Así es el segundo embalse natural más grande de Colombia, un paraíso para disfrutar de la naturaleza en medio de mitos y leyendas

Llega Semana Santa y, si bien muchas personas se inclinan por los planes espirituales y religiosos, también hay quienes prefieren alejarse y vivir otras experiencias en medio de la naturaleza, y en Colombia hay diversidad de lugares que permiten cumplir estas expectativas.

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Uno de ellos es la Laguna de la Cocha, considerada el segundo embalse natural más grande del país, después del Lago de Tota, ubicado en el departamento de Boyacá. Este paradisíaco lugar es considerado un santuario natural con una gran historia y varias leyendas.

La Cocha está ubicada a 40 minutos de Pasto, en el departamento de Nariño, y sus aguas puras y frías se extienden en 41,5 kilómetros cuadrados, con una profundidad de 75 metros, rodeadas por montañas cubiertas de neblina y vegetación propia de los páramos.

La Laguna de La Cocha es uno de los sitios imperdibles para visitar en Nariño. Foto: Getty Images

De acuerdo con información del portal oficial Colombia Travel, la temperatura de este lugar varía entre los 3 y 15 grados centígrados, un ambiente que resulta ideal no solo para quienes disfrutan del frío, sino de espacios tranquilos que ayudan a renovar el cuerpo y la mente.

Una de sus particularidades es que es un lugar rodeado de mística gracias a la leyenda de la Laguna de La Cocha, que cuenta que la Isla La Corota, ubicada dentro de este cuerpo de agua, fue una mujer convertida en isla por los celos y, según otra versión, la mujer derramó el agua que dio origen al embalse.

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¿Qué se puede hacer en la Laguna de La Cocha?

Independientemente de cuál sea la leyenda, lo cierto es que este es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y de quienes disfrutan de variedad de actividades al aire libre.

Es un escenario perfecto para disfrutar de la gastronomía lugareña basada en la preparación de la trucha arcoíris, la pesca deportiva y paseos en lancha.

La Laguna La Cocha es un destino del que se conocen varias leyendas. Foto: Getty Images

Quienes deciden visitar este mágico lugar tienen varios planes para hacer y sitios para visitar. Por ejemplo, está la Capilla de la Virgen de Lourdes, un espacio de peregrinación religiosa en el que la fe y la tradición se combinan con el entorno natural.

De igual forma, se encuentra el Sendero de La Totora, ideal para observar de cerca el ecosistema acuático que rodea a la isla, en el cual se pueden apreciar juncos que forman un paisaje único.

Una opción más es el Embarcadero de El Encano (El Puerto), un pintoresco lugar que es el punto de partida para recorrer la laguna en lancha.

En la laguna, los viajeros tienen la posibilidad de realizar pesca deportiva, paseos guiados en lancha, senderismo y hasta camping en medio de la naturaleza, planes ideales para desconectarse y vivir momentos de relajación.