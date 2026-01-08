El pueblo del Meta que se prepara para celebrar uno de sus festivales más emblemáticos, un tesoro oculto digno de explorar

A solo 194 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento del Meta, se encuentra un encantador pueblo escondido, digno de explorar, especialmente durante la celebración de uno de sus eventos más emblemáticos: el Manacacías Festival de Verano.

Este festival, que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero de 2026, es una excusa perfecta para conocer su esencia, tradiciones y atractivos naturales, emprendiendo un viaje de menos de cuatro horas para vivir nuevas experiencias en un ambiente de fiesta en Puerto Gaitán, donde J Balvin será uno de los artistas más esperados.

El cantante colombiano será el encargado de cerrar por lo alto la programación musical en la tarima principal, el domingo 11 de enero, además de otros exponentes del género urbano, como Ñejo.

Puerto Gaitán, un destino ideal para escapar de las rutas tradicionales

Así que si está planeando viajar este fin de semana para asistir al Manacacías Festival de Verano, se recomienda explorar este tesoro oculto del Meta, que se destaca por estar rodeado de exuberante naturaleza y por su rica cultura llanera.

En este territorio, según explica el medio local Periódico del Meta, confluyen tres imponentes ríos que son emblema del departamento: Manacacías, Meta y Yucao. Las aguas de estos afluentes y las comunidades que las habitan dan vida a escenarios ideales para el turismo de aventura.

Entre las actividades que se pueden disfrutar durante su visita, se destacan los paseos en lancha para visitar las toninas o delfines rosados. Para quienes desean acercarse a su cultura, los resguardos son sitios de interés imperdibles, donde a través de danzas, artesanías y rituales, se conocen las tradiciones ancestrales que son motivo de orgullo en el pueblo.

Un destino conocido por su rica biodiversidad. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Puerto Gaitán / API

Como parte de sus atractivos, la misma fuente menciona lugares como el Parque Natural Serranía del Manacacías, que aunque no tiene vocación ecoturística, es un escenario de gran importancia por albergar 12 ecosistemas estratégicos pertenecientes a la región natural de la Orinoquía.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, este parque “garantiza las condiciones ideales para el ciclo de vida de especies de flora y fauna, algunas de ellas incluidas en alguna categoría de riesgo”.

No obstante, para el disfrute de los visitantes están disponibles sus balnearios, escenarios ideales para disfrutar un baño refrescante y contemplar aguas cristalinas de ensueño. Las Guacamayas, el nombre de uno de estos atractivos para descansar lejos del bullicio urbano.

Dar un paseo por el Malecón es otro plan ideal para agregar en el itinerario, a su alrededor hay diferentes bares, restaurantes y heladerías para disfrutar de la rica cultura llanera que goza el municipio.