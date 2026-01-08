¿Qué llevar a Machu Picchu? Lista esencial de lo que no puede faltar para disfrutar al máximo su visita

¿Está pensando en viajar a Machu Picchu este 2026? Para garantizar una visita tranquila y sin contratiempos, es fundamental alistar el equipaje adecuado, ya que durante la experiencia se pueden presentar cambios de temperatura u otras necesidades básicas que requieren elementos clave.

Por eso, para disfrutar al máximo su visita, distintos viajeros han compartido su lista esencial para llevar a este destino y evitar imprevistos que puedan afectar la experiencia, especialmente cuando se trata de una primera visita a este emblemático lugar.

En primer lugar, desde el sitio web Salkantay Trekking, aconsejan priorizar la ropa en capas, debido a los cambios bruscos de temperatura (frío en mañanas/noches y calor diurno), que se pueden presentar a lo largo del recorrido.

Teniendo en cuenta esto, también indican que es fundamental llevar protección contra lluvia y sol intenso, además de calzado resistente para caminatas en terreno irregular.

A esta lista de elementos indispensables, se suma una mochila pequeña, en la cual es importante llevar hidratación, snacks y documentos esenciales. Además, no está de más llevar algunos medicamentos para aliviar malestares comunes, como dolor de cabeza.

Machu Picchu es uno de los lugares más turísticos e imperdibles de Perú. Foto: Getty Images

Lo que no puede faltar durante un viaje a Machu Picchu

En este contexto, a continuación se presenta una lista de los elementos infaltables y algunos detalles para vivir una mejor experiencia.

Ropa en capas, ¿cómo hacerlo?

La idea es llevar camisetas de secado rápido, camisas manga larga para sol, pantalones preferiblemente convertibles y una chaqueta ligera para frío. A estas prendas se puede sumar un gorro, guantes y bufanda para mañanas heladas en Cusco y Machu Picchu, o una chaqueta impermeable en caso de que se presenten lluvias.

Calzado

Para visitar Machu Picchu se recomienda llevar botas de senderismo impermeables con buen agarre y soporte de tobillo, ya probadas para evitar ampollas en ruinas y caminos empedrados. También se podrían empacar unas sandalias para descanso y unas medias extra.

Documentos y otros accesorios

En la mochila de viaje pueden ir los documentos esenciales, como el pasaporte (o una copia con un forro protector), también los boletos para ingresar a la ciudadela inca y dinero en efectivo. Para tomar las mejores fotos y tener siempre el celular disponible ante cualquier eventualidad, se recomienda llevar a la mano una batería portátil.

Otro elemento que no puede faltar es una bolsa, bien sea para poner los residuos de algún alimento o producto que se consuma, o para guardar prendas de vestir mojadas, entre otros usos prácticos.

Aunque la lista parece larga, no hay necesidad de sobrecargar la maleta, ya que podría arruinar la experiencia. En este caso, lo mejor para empacar de manera inteligente enrollando la ropa (esencial) y evitando otros accesorios innecesarios como trípodes, libros, entre otros.