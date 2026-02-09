Cambios en las tarifas de acceso a Machu Picchu desde mayo de 2026: esto es lo que debe saber

Visitar Machu Picchu será un poco más costoso desde mayo de este 2026. De acuerdo con el Gobierno de Perú, el ajuste en las tarifas de ingreso a este sitio arqueológico, considerado el más emblemático del país, se destinará a financiar trabajos de conservación y mantenimiento de su principal sitio de interés.

Los cambios en las tarifas entrarán en vigencia desde el 1 de mayo y, según las autoridades, responden a la necesidad de garantizar recursos para mantener en buen estado este parque, que recibe miles de visitantes cada día y que enfrenta una presión constante por el alto flujo turístico.

En este contexto, se anunció que los incrementos varían según el tipo de visitante:

Los turistas extranjeros mayores de 18 años pagarán 163 soles (casi 50 dólares) por el ingreso, es decir, 11 soles más que la tarifa actual.

es decir, 11 soles más que la tarifa actual. Para los visitantes internacionales menores de edad, entre 3 y 17 años, el aumento será de 5 soles, y el costo final quedará en 157 soles, un incremento menor que también aplicará desde mayo.

Los locales y ciudadanos de la Comunidad Andina —entre ellos colombianos, ecuatorianos y bolivianos— solamente pagarán la mitad de la entrada; según el Gobierno, registrando un incremento de 5 soles para adultos, con lo que la entrada costará 69 soles.

Para los menores de edad de este grupo, el aumento será de 3 soles, completando una tarifa final de 67 soles.

En este caso, aunque el ajuste es más moderado, representa un aumento notable en el costo total de la visita, que para muchos viajeros regionales ya incluye gastos adicionales en transporte, alojamiento y alimentación.

Pareja sentada en una piedra contemplando la impresionante vista de Machu Picchu en Perú. Foto: Getty Images

Por esta razón, pese a que el aumento puede parecer reducido en dólares, operadores turísticos advierten que cualquier alza en Machu Picchu impacta el presupuesto total del viaje, especialmente para quienes viajan en familia o planean recorrer varios destinos dentro del país.

La medida, anunciada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), busca captar recursos adicionales que serán destinados de manera específica a la preservación del área protegida y a la optimización de las rutas de acceso para los viajeros.

“Este incremento, en realidad, se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque”, explicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, a los medios de comunicación durante un acto oficial en Sacsayhuamán, cuyas declaraciones fueron recogidas por RPP.

Además, señaló que el ajuste responde a una “evaluación técnica” aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero que se había venido postergando, y cuyo principal objetivo es contar con más recursos para el mantenimiento de los recursos naturales y mejorar la accesibilidad del parque, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1983.