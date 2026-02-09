Turismo

El destino caribeño que se consolida como uno de los preferidos de los colombianos para sus viajes internacionales

Durante 2025, 55.691 colombianos viajaron a este destino en busca de sol, playa, mar y nuevas aventuras acuáticas, entre otras experiencias.

Redacción Turismo
9 de febrero de 2026, 12:17 p. m.
Nadadores disfrutando de las hermosas aguas cristalinas de Playa Lagun, Curazao
Nadadores disfrutando de las hermosas aguas cristalinas de Playa Lagun, Curazao Foto: Getty Images

Uno de esos destinos internacionales que cada vez atrae a más viajeros colombianos gracias a su amplia oferta turística y ambiente agradable es Curazao, una isla que, aunque pequeña en tamaño, ofrece una gran variedad de alternativas para divertirse y descansar en escenarios de ensueño.

Durante 2025, 55.691 colombianos viajaron a este destino, lo que representó un crecimiento del 19 % frente a 2024. Con este resultado, Colombia se posicionó como el tercer mercado emisor de turistas hacia la isla a nivel global y el principal mercado de Suramérica, solo por detrás de Países Bajos y Estados Unidos.

Este crecimiento turístico responde a la necesidad de los viajeros que buscan destinos cercanos, auténticos y con propuestas más completas, consolidando a Curazao como una de las opciones internacionales más atractivas para los colombianos por ser un lugar que combina cercanía e identidad.

La popularidad de esta isla del sur del Caribe se debe a su diversidad cultural, pues en su territorio conviven 55 nacionalidades y se hablan cuatro idiomas —papiamento, neerlandés, inglés y español—, resultado de siglos de intercambio entre Europa, el Caribe y América Latina.

A esto se suman sus 35 playas famosas por sus aguas claras y los fascinantes paisajes que las rodean, incluyendo su amplia oferta gastronómica, de arte, aventura, vida nocturna y una sólida agenda cultural. En ese recorrido, Willemstad —capital y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— gana relevancia como uno de los principales puntos de conexión para los visitantes debido a su arquitectura colorida y escena urbana.

Curazao
Vista aérea de Willemstad con el Puente de la Reina Emma, ​​Curazao Foto: Getty Images

Además, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año, un factor clave para la planificación de viajes internacionales.

Dentro de la agenda cultural de inicio de año, el Carnaval se proyecta como uno de los grandes hitos del primer trimestre. Durante este evento, las calles se llenan de desfiles, música, trajes y expresiones culturales que reflejan su identidad local.

A nivel regional y global, el desempeño turístico durante 2025 registró una tendencia favorable. “Durante el último año, Suramérica registró 178.408 turistas stayover, con un crecimiento del 26 % frente a 2024. En este escenario, Curazao registró 788.427 turistas stayover en total y Colombia se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas con 55.691 visitantes, un resultado que refuerza nuestras expectativas de crecimiento hacia 2026”, señaló Muryad de Bruin, director de la Oficina de Turismo de Curazao.

La conectividad aérea es un factor clave de esta preferencia. Durante 2025, Avianca, Copa, Wingo y Z Air mantuvieron vuelos regulares desde Colombia, y desde diciembre LATAM Airlines inició vuelos directos desde Bogotá con operación durante todo el año, ampliando las opciones para los viajeros colombianos.

En este contexto, Curazao sigue posicionándose como un destino que se recuerda y se recomienda, fortaleciendo su vínculo con el viajero colombiano y captando mayor atención internacional tras su reconocimiento en los Best Travel Awards 2025, que resaltan su apuesta por ir más allá del turismo tradicional y conectar con las motivaciones reales de sus visitantes.

