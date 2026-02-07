El Valle del Cauca es reconocido como uno de los territorios con mayor diversidad del país, brindando múltiples opciones para quienes desean descubrirlo. Sus paisajes abarcan desde montañas y extensos valles hasta ríos y otros cuerpos de agua que enriquecen su entorno natural.

Este es un buen destino para realizar planes como caminatas ecológicas, observación de aves y otras actividades al aire libre. Además, recorrer sus municipios permite conocer una herencia cultural e histórica muy marcada, en la que se conservan tradiciones y costumbres de la región.

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

En total son 42 y uno de ellos es El Águila, reconocido como el punto más al norte del departamento. Es tierra de arrieros, quienes acompañan sus jornadas con caballos y mulas, según información de la Gobernación del departamento.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero indica que, tal como lo indica su nombre, desde las alturas vigila la zona. Se dice que su historia comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Sus tierras fueron pobladas por pueblos quimbayas, uno de los grupos indígenas más desarrollados de la región.

El Águila es considerado la puerta de entrada al Valle del Cauca, por el norte. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Sus habitantes tienen tradiciones paisas y por ello no es raro que en este lugar se use el poncho y el sombrero como atuendo representativo de la tradición arriera.

Municipio cafetero

Es un destino de arraigada cultura cafetera. El grano que se produce en estas tierras llega a los paladares más lejanos del mundo. El Águila es uno de los pueblos patrimonio de Colombia, ya que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por la Unesco en el 2011 como Patrimonio Mundial, indica la Gobernación.

Además de la caficultura, la economía municipal se basa en los cultivos de plátano, tomate y caña panelera, así como en la ganadería.

Es un municipio que concentra una alta demanda turística, pues a sus 1.800 metros sobre el nivel del mar, ofrece una gran belleza natural y diversos miradores como La Palma, el Parque Ecológico Cañaveral y La María, entre otros, desde donde se aprecia una gran parte del departamento. Estos son buenos puntos para realizar avistamiento de aves.

El Águila en el Valle es un municipio cafetero y de tradiciones paisas. Foto: Getty Images

También está el Parque Natural Nacional Tatamá, que alberga fauna y flora repre­sentativa de bosques andinos y suban­dinos y pertenece al Sistema Nacional de Parques Naturales. El Parque prote­ge uno de los últimos páramos y bos­ques inexplotados de Colombia. Tatamá es un articulador de hábitats que a su vez sirven como estrella hidrográfica y banco genético.

Además del área de influencia en este municipio vallecaucano, este parque también se extiende a los departamentos de Chocó y Risaralda.

En El Águila, los willys son el principal medio de transporte para ir a las zonas rurales del municipio. Así, estos carros comparten las cargas con las fieles y trabajadoras mulas. Cada uno tiene un apodo gracioso y particular, gracias al cual es reconocido. Por esta razón, viajar en ellos, más que transportarse, es gozarse este destino, conocer de sus historias y ser parte de ellas, un plan ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura.