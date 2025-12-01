Reconocida aerolínea inició vuelos directos desde Bogotá a Aruba y Curazao por la temporada de fin de año

Aruba y Curazao se han consolidado como destinos llamativos para los colombianos, dos islas del Caribe que llaman la atención de quienes disfrutan del mar, la playa y los lindos paisajes que complementan sus espacios.

Dada la relevancia que han tomado estos lugares para los viajeros nacionales y que la temporada de fin de año es aprovechada para salir de vacaciones a conocer y disfrutar de los mismos, la compañía Latam Airlines Colombia anunció el inicio oficial de las operaciones de sus nuevas rutas estacionales hacia estas dos islas.

De esta forma, la empresa fortalece su operación entre el primero de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, con lo cual consolida a Bogotá como centro de conexión hacia la región.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, destacó que estas rutas responden a una demanda creciente y consolidan a la capital del país como un punto clave de conexión internacional.

Hacia Aruba, la operación inicia este primero de diciembre con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábados. Los vuelos despegan desde Bogotá a las 10:10 a.m. y aterrizan en la isla a la 1:20 p.m. de la tarde. El trayecto de regreso parte de Aruba a las 2:35 p.m. y llega a Bogotá a las 3:55 p. m., horarios que buscan facilitar las conexiones con otras ciudades dentro y fuera de Colombia.

Latam Airlines volará tres frecuencias semanales a los destinos de Aruba y Curazao. | Foto: Cortesía de Latam Airlines

Al respecto, Jordan Schlipken Croes, director de la Autoridad de Turismo de Aruba en Latinoamérica agradeció la apertura de esta ruta estacional y que este destino pueda contar con más asientos desde Bogotá, pues esto diversifica las maneras de llegar a esta isla.

“El mercado colombiano es uno de los más relevantes desde la región de Latinoamérica a Aruba por nuestra cercanía, nuestros lazos culturales e históricos. Confiamos en que esta nueva ruta será un éxito y esperamos que pueda mantenerse durante todo el año 2026”, aseguró el directivo.

Ruta a Curazao

En lo referente a Curazao, la operación iniciará este martes dos de diciembre de 2025 y también cuenta con tres frecuencias semanales, programadas los martes, jueves y domingos. Los vuelos salen de Bogotá a las 10:10 a.m. y llegan aproximadamente a la 1:30 p.m., mientras que el retorno parte de Curazao a las 2:40 p.m. y aterriza en la capital colombiana a las 3:55 p. m.

Curazao es uno de los destinos que buscan los colombianos para ir de vacaciones en fin de año. | Foto: Getty Images

El director de la Oficina de Turismo de Curazao, Muryad de Bruin, le dio la bienvenida a esta ruta para consolidar las relaciones entre los dos países, pues, según dijo, Colombia es su tercer mercado más importante.

Para el directivo, esta conexión se convierte en una oportunidad estratégica para dinamizar el turismo y fortalecer el desarrollo entre ambos destinos.

De acuerdo con Latam Airlines, ambas rutas serán operadas con aeronaves Airbus A320, las cuales tienen capacidad para 186 pasajeros, lo que se traduce en una oferta superior a 550 plazas semanales por ruta, considerando sus tres frecuencias.