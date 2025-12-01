Suscribirse

Turismo

Reconocida aerolínea inició vuelos directos desde Bogotá a Aruba y Curazao por la temporada de fin de año

La operación se dará en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 con tres frecuencias semanales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
1 de diciembre de 2025, 6:26 p. m.
Aruba se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los colombianos. | Foto: adobestock

Aruba y Curazao se han consolidado como destinos llamativos para los colombianos, dos islas del Caribe que llaman la atención de quienes disfrutan del mar, la playa y los lindos paisajes que complementan sus espacios.

Dada la relevancia que han tomado estos lugares para los viajeros nacionales y que la temporada de fin de año es aprovechada para salir de vacaciones a conocer y disfrutar de los mismos, la compañía Latam Airlines Colombia anunció el inicio oficial de las operaciones de sus nuevas rutas estacionales hacia estas dos islas.

Contexto: Los 8 requisitos que deben cumplir los colombianos para visitar Aruba, la llamada “isla feliz”

De esta forma, la empresa fortalece su operación entre el primero de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, con lo cual consolida a Bogotá como centro de conexión hacia la región.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, destacó que estas rutas responden a una demanda creciente y consolidan a la capital del país como un punto clave de conexión internacional.

Hacia Aruba, la operación inicia este primero de diciembre con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábados. Los vuelos despegan desde Bogotá a las 10:10 a.m. y aterrizan en la isla a la 1:20 p.m. de la tarde. El trayecto de regreso parte de Aruba a las 2:35 p.m. y llega a Bogotá a las 3:55 p. m., horarios que buscan facilitar las conexiones con otras ciudades dentro y fuera de Colombia.

Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.
Latam Airlines volará tres frecuencias semanales a los destinos de Aruba y Curazao. | Foto: Cortesía de Latam Airlines

Al respecto, Jordan Schlipken Croes, director de la Autoridad de Turismo de Aruba en Latinoamérica agradeció la apertura de esta ruta estacional y que este destino pueda contar con más asientos desde Bogotá, pues esto diversifica las maneras de llegar a esta isla.

“El mercado colombiano es uno de los más relevantes desde la región de Latinoamérica a Aruba por nuestra cercanía, nuestros lazos culturales e históricos. Confiamos en que esta nueva ruta será un éxito y esperamos que pueda mantenerse durante todo el año 2026”, aseguró el directivo.

Contexto: ¿Cuál es la mejor época para viajar a Curazao y disfrutar de sus playas y otros encantos a mejores precios?

Ruta a Curazao

En lo referente a Curazao, la operación iniciará este martes dos de diciembre de 2025 y también cuenta con tres frecuencias semanales, programadas los martes, jueves y domingos. Los vuelos salen de Bogotá a las 10:10 a.m. y llegan aproximadamente a la 1:30 p.m., mientras que el retorno parte de Curazao a las 2:40 p.m. y aterriza en la capital colombiana a las 3:55 p. m.

Curazao
Curazao es uno de los destinos que buscan los colombianos para ir de vacaciones en fin de año. | Foto: Getty Images

El director de la Oficina de Turismo de Curazao, Muryad de Bruin, le dio la bienvenida a esta ruta para consolidar las relaciones entre los dos países, pues, según dijo, Colombia es su tercer mercado más importante.

Para el directivo, esta conexión se convierte en una oportunidad estratégica para dinamizar el turismo y fortalecer el desarrollo entre ambos destinos.

De acuerdo con Latam Airlines, ambas rutas serán operadas con aeronaves Airbus A320, las cuales tienen capacidad para 186 pasajeros, lo que se traduce en una oferta superior a 550 plazas semanales por ruta, considerando sus tres frecuencias.

La elección de estos destinos, según sus directivas, responde al incremento en la demanda de viajes hacia el Caribe durante la temporada alta, donde los colombianos buscan cada vez más experiencias personalizadas y desconexión en playas de reconocimiento internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

2. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

3. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

4. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

5. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

LEER MENOS

Noticias relacionadas

arubaCurazaoViajesLatam Airlines

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.