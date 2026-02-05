Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

El Carnaval de Curazao (Curaçao) es una de las festividades más vibrantes del Caribe, perfecta para quienes desean disfrutar de la cultura, música y desfiles llenos de color que reflejan la esencia de este destino lleno de vida y hermosas playas.

En 2026, la festividad inició con eventos preliminares desde enero, aunque su punto culminante son las actividades principales que se celebran en febrero.

Fechas clave para disfrutar el evento

De acuerdo con Muryad de Bruin, director de la Oficina de Turismo de Curazao, entre las citas imperdibles del carnaval este año se destaca el Desfile de Niños, el 8 de febrero, un día en el que las calles de Curazao se llenan de color, risas y ritmo a cargo de los más pequeños.

También está la Marcha Bándabou, el 14 de febrero, un encuentro que reúne a las comunidades del oeste de la isla en una vibrante muestra cultural que celebra la creatividad y la unión de Bándabou con el auténtico espíritu carnavalesco.

Otra fecha clave para disfrutar al máximo este evento es el 15 de febrero, cuando se lleva a cabo la Gran Marcha, el desfile más significativo y esperado del año, que representa el verdadero sello del Carnaval: unidad, creatividad y orgullo isleño.

Finalmente, el 16 de febrero se celebra la Marcha Despedida de los Niños y, el 17, la Gran Marcha Despedida de los Adultos, “una fiesta de aproximadamente 10 kilómetros de principio a fin, con tribunas que hacen partícipes a los visitantes”, explicó Muryad en entrevista con SEMANA.

Vista aérea del centro de Willemstad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este último desfile empieza entre las 10:00 y las 11:00 a.m. y termina sobre las 9:00 p.m., marcando el emotivo cierre de los principales desfiles de carnaval en esta nueva edición que promete grandes sorpresas en un ambiente lleno de alegría, con actividades diseñadas para toda la familia.

“Cada Carnaval de cada país es único; para nosotros también es un despliegue cultural de la isla, de arte, de creatividad del curazoleño, de música, y eso queremos compartir con los visitantes que vienen en esta temporada. Es una temporada de fiestas”, agregó.

Y para complementar la experiencia

En el marco de esta celebración, Curazao se prepara con una amplia oferta de restaurantes y establecimientos que brindan a locales y visitantes todo lo necesario: bebidas para hidratarse, propuestas gastronómicas, espacios para descansar y estands ambientados con buena música.

Además, diferentes grupos del Carnaval disponen de trajes que se pueden alquilar para participar en los desfiles. “Se encuentran curazoleños, colombianos, dominicanos, holandeses; todos son un grupo en la marcha”, detalló el director de la Oficina de Turismo de Curazao.

Lo que no puede faltar

Protector solar.

Sombrero o gorra.

Calzado cómodo.

Buena vibra.

Requisitos de ingreso

Desde 2015, los colombianos pueden viajar sin visa a Curazao para estancias turísticas cortas de hasta 90 días. En este contexto, según Muryad, los requisitos principales incluyen:

Pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez desde la fecha de entrada.

Tarjeta de Inmigración Digital (DI Card), que se debe diligenciar en línea antes del vuelo y no tiene ningún costo. Este documento se encuentra en https://dicardcuracao.com/dicard.

Este documento se encuentra en Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, la cual debe ser aplicada por lo menos 12 días antes del vuelo.

Alojamiento, reservas y solvencia económica (alrededor de $150 USD por día, vía efectivo, tarjetas o extractos bancarios).

Entre las aerolíneas que ofrecen vuelos directos hacia Curazao desde Bogotá se encuentran Avianca, Latam, Wingo (también desde Medellín) y Copa Airlines con escala en Panamá.

También funciona la aerolínea local de Curazao Z Air desde Medellín, ampliando su conectividad con el territorio colombiano. La duración del trayecto sin escala es de 1 hora y 30 minutos.