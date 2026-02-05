Turismo

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Descubra cuáles son las novedades que trae esta emblemática celebración para este año, fechas clave y requisitos de ingreso a la isla.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Linda Yicela Hernández Sánchez

Linda Yicela Hernández Sánchez

5 de febrero de 2026, 8:19 p. m.
Los eventos principales se realizarán entre el 13 y el 17 de febrero.
Los eventos principales se realizarán entre el 13 y el 17 de febrero. Foto: Getty Images

El Carnaval de Curazao (Curaçao) es una de las festividades más vibrantes del Caribe, perfecta para quienes desean disfrutar de la cultura, música y desfiles llenos de color que reflejan la esencia de este destino lleno de vida y hermosas playas.

En 2026, la festividad inició con eventos preliminares desde enero, aunque su punto culminante son las actividades principales que se celebran en febrero.

La gastronomía colombiana conquista al mundo y entra al top 25 de TasteAtlas; así quedó el ranking global

Fechas clave para disfrutar el evento

De acuerdo con Muryad de Bruin, director de la Oficina de Turismo de Curazao, entre las citas imperdibles del carnaval este año se destaca el Desfile de Niños, el 8 de febrero, un día en el que las calles de Curazao se llenan de color, risas y ritmo a cargo de los más pequeños.

También está la Marcha Bándabou, el 14 de febrero, un encuentro que reúne a las comunidades del oeste de la isla en una vibrante muestra cultural que celebra la creatividad y la unión de Bándabou con el auténtico espíritu carnavalesco.

Turismo

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

Turismo

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Turismo

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Turismo

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Turismo

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Mundo

El audio del piloto que casi choca con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela: “Tuvimos que detener el ascenso”

Turismo

Reconocida aerolínea inició vuelos directos desde Bogotá a Aruba y Curazao por la temporada de fin de año

Turismo

¿Cuál es la mejor época para viajar a Curazao y disfrutar de sus playas y otros encantos a mejores precios?

Otra fecha clave para disfrutar al máximo este evento es el 15 de febrero, cuando se lleva a cabo la Gran Marcha, el desfile más significativo y esperado del año, que representa el verdadero sello del Carnaval: unidad, creatividad y orgullo isleño.

Finalmente, el 16 de febrero se celebra la Marcha Despedida de los Niños y, el 17, la Gran Marcha Despedida de los Adultos, “una fiesta de aproximadamente 10 kilómetros de principio a fin, con tribunas que hacen partícipes a los visitantes”, explicó Muryad en entrevista con SEMANA.

Willemstad - Curazao
Vista aérea del centro de Willemstad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este último desfile empieza entre las 10:00 y las 11:00 a.m. y termina sobre las 9:00 p.m., marcando el emotivo cierre de los principales desfiles de carnaval en esta nueva edición que promete grandes sorpresas en un ambiente lleno de alegría, con actividades diseñadas para toda la familia.

“Cada Carnaval de cada país es único; para nosotros también es un despliegue cultural de la isla, de arte, de creatividad del curazoleño, de música, y eso queremos compartir con los visitantes que vienen en esta temporada. Es una temporada de fiestas”, agregó.

Y para complementar la experiencia

En el marco de esta celebración, Curazao se prepara con una amplia oferta de restaurantes y establecimientos que brindan a locales y visitantes todo lo necesario: bebidas para hidratarse, propuestas gastronómicas, espacios para descansar y estands ambientados con buena música.

Además, diferentes grupos del Carnaval disponen de trajes que se pueden alquilar para participar en los desfiles. “Se encuentran curazoleños, colombianos, dominicanos, holandeses; todos son un grupo en la marcha”, detalló el director de la Oficina de Turismo de Curazao.

Lo que no puede faltar

  • Protector solar.
  • Sombrero o gorra.
  • Calzado cómodo.
  • Buena vibra.
Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Requisitos de ingreso

Desde 2015, los colombianos pueden viajar sin visa a Curazao para estancias turísticas cortas de hasta 90 días. En este contexto, según Muryad, los requisitos principales incluyen:

  • Pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez desde la fecha de entrada.
  • Tarjeta de Inmigración Digital (DI Card), que se debe diligenciar en línea antes del vuelo y no tiene ningún costo. Este documento se encuentra en https://dicardcuracao.com/dicard.
  • Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, la cual debe ser aplicada por lo menos 12 días antes del vuelo.
  • Alojamiento, reservas y solvencia económica (alrededor de $150 USD por día, vía efectivo, tarjetas o extractos bancarios).

Entre las aerolíneas que ofrecen vuelos directos hacia Curazao desde Bogotá se encuentran Avianca, Latam, Wingo (también desde Medellín) y Copa Airlines con escala en Panamá.

También funciona la aerolínea local de Curazao Z Air desde Medellín, ampliando su conectividad con el territorio colombiano. La duración del trayecto sin escala es de 1 hora y 30 minutos.

Más de Turismo

Carnaval de Curazao 2026

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Romanticismo en Barichara

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Miami y Punta Cana.

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Firavitoba

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

El Dovio es el municipio más joven del Valle.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Represa de betania

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Támesis, Antioquia

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Tangua, Nariño

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Noticias Destacadas