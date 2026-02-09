Turismo

El municipio del Meta donde convergen los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana, un destino ideal para el ecoturismo

Además de su riqueza en biodiversidad, este lugar también cautiva por su fusión de culturas colombianas.

Redacción Turismo
9 de febrero de 2026, 8:29 a. m.
Matabambu Laguna
Matabambu Laguna Foto: Instagram @lagunasadventure

Si bien es cierto que el departamento del Meta, en Colombia, es conocido principalmente por destinos como Caño Cristales, el Cañón del Güejar, el Bioparque los Ocarros y el Parque Nacional Natural Sumapaz, lo que muchos no saben es que este territorio alberga muchas más joyas únicas por descubrir, como el municipio de Mapiripán.

Esta población, situada en la zona donde convergen los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana, se caracteriza por su gran riqueza en biodiversidad y su fusión de culturas colombianas.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, el desarrollo de este pueblo comenzó con cuatro casas y fue creciendo de manera paulatina gracias a la llegada de inmigrantes boyacenses, tolimenses, cundinamarqueses, santandereanos, vallecaucanos y antioqueños.

A esta mezcla de culturas se suma el legado de comunidades indígenas como los pueblos Sikuani y Jiw, que han habitado históricamente este territorio, ideal para el ecoturismo.

¿Cómo llegar a Mapiripán?

Aunque se trata de uno de los municipios más apartados del departamento del Meta y su ubicación remota podría sugerir un acceso complejo, la realidad es que se puede llegar tanto por vía terrestre como fluvial.

Las tres rutas de acceso a este territorio son: en avioneta tipo chárter desde Villavicencio, en lancha desde San José del Guaviare o por carretera, en buses que parten también desde la capital del Meta.

Mapiripán, Meta
Expresiones culturales en Mapiripán, Meta. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Mapiripán / API

El trayecto por vía terrestre, que es el más común, puede tardar alrededor de diez horas, dependiendo de varios factores como el estado de las vías, tráfico y clima. Esta distancia y sus tiempos variables hacen que Mapiripán conserve la atmósfera de un pueblo detenido en el tiempo, donde incluso la llegada hace parte de la experiencia del viaje.

¿Qué hacer en este destino?

Uno de los planes más recomendados para disfrutar en este destino es visitar las reservas Matabambú Lagunas y ProAves El Jaguar, sitios clave para la conservación, el avistamiento de fauna y el turismo de naturaleza en Colombia.

Por atractivos como estos, Mapiripán es un destino que atrae especialmente a quienes buscan conectar de manera profunda con la naturaleza y vivir experiencias de observación y exploración, teniendo en cuenta que desde allí es posible ver toninas en el río Guaviare y en algunas lagunas cercanas.

También se pueden hacer recorridos de senderismo por la selva, entre otras actividades que han fortalecido el turismo local mediante iniciativas lideradas por la comunidad, las cuales invitan a conocer su cultura a través de artesanías, expresiones musicales y manifestaciones tradicionales que hacen parte de su vida cotidiana.

