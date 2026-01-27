Turismo

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en el Meta; son ideales para quienes disfrutan la aventura

Estos destinos son ideales para los amantes de la naturaleza y los planes llenos de adrenalina.

Redacción Turismo
27 de enero de 2026, 6:13 p. m.
Caño Cristales es uno de los destinos imperdibles en el departamento del Meta.
Caño Cristales es uno de los destinos imperdibles en el departamento del Meta.

El departamento del Meta es uno de los destinos que sorprende a los viajeros con múltiples alternativas para conocer. Es un territorio que encanta por su diversidad de encantos naturales, en los que es posible vivir experiencias únicas en medio de un ambiente natural invaluable.

Concentra diversidad de paisajes y ecosistemas en los que destacan ríos cristalinos, cañones, sabanas, selvas y formaciones naturales únicas como Caño Cristales, el río Güejar y la Serranía de la Macarena, entre muchos otros sitios de interés.

Caño Cristales: el hermoso río que se “escapó” del paraíso y que es clave para recuperar el turismo en el Meta

Esta variedad les permite a los viajeros disfrutar de actividades como senderismo, avistamiento de fauna y flora, rafting y exploración de reservas naturales, todo en escenarios poco intervenidos y de gran riqueza ambiental.

El Meta se ha consolidado como un destino perfecto para quienes buscan aventura, tranquilidad y una conexión profunda con la naturaleza, lejos del ritmo acelerado de la vida urbana. Estos son tres paraísos naturales que resultan imperdibles si se visita esta zona del país.

¿Cómo llegar al Cañón del Río Güejar? Un destino de naturaleza y aventura que promete experiencias inolvidables
El Cañón del Río Güejar es uno de los imperdibles naturales para visitar en el departamento del Meta. Foto: Cortesía - Cormacarena

Río y cañón del Güejar

Este es un agradable destino ubicado en el municipio de Lejanías, que se ha consolidado como uno de los escenarios naturales más impactantes de la región. Es un afluente que destaca por sus aguas transparentes y su cañón de formaciones rocosas imponentes, que lo convierten en un lugar ideal para el ecoturismo y la aventura, especialmente para actividades como el rafting y los recorridos guiados por sus senderos naturales.

Este es un lugar ideal para quienes disfrutan de planes en los que se pone a prueba la adrenalina debido a su oferta de rápidos y a los paisajes que acompañan el recorrido.

Tres pueblos pocos conocidos y mágicos que puede visitar en el Meta

Caño Cristales

Conocido como el río de los cinco colores, Caño Cristales es uno de los destinos más icónicos no solo del Meta, sino también de Colombia. Entre junio y noviembre, durante la temporada de lluvias, sus aguas se llenan de tonalidades rojas, verdes, amarillas y azules, un espectáculo natural producido por la floración de algas endémicas que convierte al río en un paisaje casi mágico, admirado por visitantes de todo el mundo. Esta es precisamente la época en la que es posible acceder a este paraíso natural para disfrutar de su belleza.

Caño Cristales, en el departamento del Meta, es considerado uno de los ríos más lindos del mundo. Sus colores, lo hacen único.
Caño Cristales, en el departamento del Meta, es considerado uno de los ríos más lindos del mundo. Sus colores, lo hacen único.

En este lugar, los viajeros pueden recorrer senderos guiados, descubrir rincones escondidos del río y refrescarse en sus pozos naturales, siempre cuidando la flora y fauna que hacen de Caño Cristales un tesoro natural incomparable.

Cascada Salto de Los Micos

Este encantador espacio natural está ubicado en el municipio de La Macarena y destaca por la fuerza y belleza de su caída de agua. En sus alrededores es posible apreciar una densa vegetación y paisajes verdes, la cual crea un ambiente ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Es una caída de agua que destaca por su claridad y que invita a darse un baño y a disfrutar de la tranquilidad del lugar, mientras se observa la diversidad de aves y otras especies que habitan la zona. El acceso a este imponente paraíso natural puede efectuarse mediante una caminata desde el casco urbano de La Macarena o a través de recorridos organizados por guías locales.

Las autoridades turísticas del departamento hacen un llamado para que, al recorrer los atractivos que ofrece la región, se adopten prácticas responsables que protejan el medio ambiente y fortalezcan a las comunidades locales, dado que un turismo consciente ayuda a preservar estos ecosistemas, garantizando que su riqueza natural y biodiversidad puedan ser disfrutadas por las próximas generaciones.

Noticias Destacadas