Turismo

Caño Cristales: esta es la época de 2026 en la que se puede visitar esta maravilla natural, una de las más lindas del mundo

Este lindo destino está a punto de ser cerrado por varios meses.

Redacción Turismo
18 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Caño Cristales es uno de los destinos más lindos para visitar en Colombia.
Caño Cristales es uno de los destinos más lindos para visitar en Colombia. Foto: Gobernación del Meta
