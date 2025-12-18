Turismo
Caño Cristales: esta es la época de 2026 en la que se puede visitar esta maravilla natural, una de las más lindas del mundo
Este lindo destino está a punto de ser cerrado por varios meses.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
18 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Caño Cristales es uno de los destinos más lindos para visitar en Colombia. Foto: Gobernación del Meta
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento