El departamento del Meta se ha consolidado como uno de los destinos ideales para pasar una temporada de vacaciones y esta época decembrina es un buen momento para darse una espacada y disfrutar de todos los planes y encantos que ofrece esta región y que pueden disfrutarse en familia.

Uno de los lugares imperdibles y que vale la pena conocer es el Parque Las Malocas, en donde la Gobernación creó Meta Mágico, un espacio donde las familias pueden disfrutar de manera gratuita de actividades de pista sobre hielo, piscina gigante de pelotas, talleres de plastilina y pastelería, pintucaritas, taller de gorro navideño, show de Navidad diario, lectura de novena y carpas gastronómicas, entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m., hasta el 23 de diciembre.

La gobernadora Rafael Cortés Zambrano dijo que tienen un departamento dispuesto y organizado para recibir a los turistas y en el mencionado parque se puede apreciar un árbol de más de 40 metros y un espacio especial para compartir en familia y vivir una Navidad diferente.

Paralelamente, la gobernadora inició la entrega de 49.215 regalos en los 28 municipios y 23.000 en Villavicencio para niñas y niños, llevando esperanza y felicidad a miles de hogares.

Con estas actividades, la mandataria tiene el propósito de reafirmar el compromiso de su gobierno con la niñez y la construcción de una Navidad inolvidable para los habitantes. Aseguró que el departamento cuenta con la seguridad de la fuerza pública tanto para los habitantes como para los viajeros, por lo que este destino debería incluirse en la agenda de esta temporada.

Eventos en los municipios

En los municipios del departamento también se lleva a cabo una variada agenda que promete enamorar a los visitantes y al mismo tiempo acoger a los metenses, por lo que posibilidades de realizar planes son diversas.

18 de diciembre: Cabuyaro, corazón del Río Meta, celebra la Navidad en Familia, en el Polideportivo Juan Pablo.

Cabuyaro, corazón del Río Meta, celebra la Navidad en Familia, en el Polideportivo Juan Pablo. 21 de diciembre: En El Calvario se vive la Navidad con Amor y Esperanza.

En El Calvario se vive la Navidad con Amor y Esperanza. 22 de diciembre: “La magia de la Navidad” en Lejanías.

“La magia de la Navidad” en Lejanías. 24 de diciembre: Novena de Aguinaldos en Castilla la Nueva y Festival hídrico, cultural y del retorno en El Calvario.

Novena de Aguinaldos en Castilla la Nueva y Festival hídrico, cultural y del retorno en El Calvario. 27, 28 y 29 de diciembre: XIV Festival de la laguna San Vicente en Fuentedeoro y Festival Folclórico y Cultural Guayupe de Oro en Puerto Rico.

XIV Festival de la laguna San Vicente en Fuentedeoro y Festival Folclórico y Cultural Guayupe de Oro en Puerto Rico. 31 de diciembre: XIV Concurso tradicional de años viejos en El Dorado.

Adicionalmente, explorar Villavicencio, capital del departamento, es esencial para sumergirse en la cultura y la historia del mismo. La Catedral de Nuestra Señora del Carmen es un hito destacado, con su arquitectura y su importancia religiosa.

La gobernadora del meta, Rafaela Cortés, hace un llamado a visitar el Meta y disfrutar de las fiestas decembrinas en este departamento con actividades en familia. Foto: Gobernación del Meta/API.

Para los amantes de la naturaleza, este departamento también ofrece destinos imperdibles para realizar actividades al aire libre como el avistamiento de aves y senderismo, entre muchas otras.

Para pasar unos días tranquilos y disfrutar al máximo de este destino en los Llanos Orientales, la gobernadora reiteró el llamado a la comunidad para que se abstenga de manipular pólvora y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad propia o de terceros.

De igual forma, confirmó que para que todos puedan disfrutar de estas fiestas con tranquilidad, el Meta cuenta con un robusto dispositivo de seguridad de 8.847 soldados, 4.603 policías y 248 infantes de marina que están desplegados en el departamento, cuidando cada corredor vial y municipio para que la Navidad y el fin de año se vivan en paz.