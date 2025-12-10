Visitar el departamento del Meta es adentrarse en la llanura colombiana, un destino donde la naturaleza, la cultura y la aventura se combinan para brindarles a los viajeros una experiencia única.

Es una región que ofrece una mucha biodiversidad en sus llanos y bosques tropicales, convirtiéndose en un lugar ideal para el ecoturismo y la observación de fauna. En este territorio se puede disfrutar de la música llanera, una parte esencial de la identidad cultural de la región, y también saborear platos típicos como la ternera a la llanera.

Es un territorio ideal para quienes buscan actividades de aventura como el rafting, cabalgatas y senderismo en sus paisajes selváticos y llaneros. Sin duda, un destino que brinda una mezcla perfecta de naturaleza salvaje y rica cultura regional.

Puerto Lleras es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. | Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Puerto Lleras, la Perla del Ariari

Uno de los destinos imperdibles en estas tierras es Puerto Lleras, ubicado a 138 kilómetros de Villavicencio. Una de sus particularidades es que desde allí es posible apreciar la majestuosidad del río Ariari, y los verdes paisajes de esta zona del país.

Uno de sus atractivos es la Laguna de Lomalinda, cuyos límites dibujan el mapa de Colombia. Es un espejo de agua de unas 95 hectáreas, donde se puede apreciar un gran reflejo del cielo.

El Instituto de Turismo del Meta indica que este es un municipio que invita a pasar un día de descanso y de conexión con la naturaleza. Es un destino en el que se encuentran un sinnúmero de paisajes, recorridos acuáticos y senderos ecológicos para apreciar la fauna y flora típica de esta zona del país.

El corazón del municipio ofrece una mezcla encantadora de colores locales y espacios donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía y la cultura autóctona, y recorrer el hermoso malecón.

Puerto Lleras es un destino en el que se pueden realizar diversas actividades al aire libre. | Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Uno de los planes es pasear en bote recorriendo el extenso río Ariari, observando sus paisajes y en ocasiones hasta se puede pescar. De igual forma, es posible recorrer en bicicleta sus calles gracias a su extensa ciclorruta, según la mencionada fuente.

Este municipio del Meta es considerado una muy buena alternativa para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues allí los turistas tienen la posibilidad de disfrutar de las playas del río Ariari, las sabanas de este territorio llanero y los bosques naturales, según información de la Alcaldía Municipal.