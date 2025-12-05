Suscribirse

Turismo

Estos son los encantos de la ‘ciudad cordial del Meta’, un paraíso rodeado de fuentes hídricas y reservas naturales

Este destino se encuentra a solo 40 minutos de Villavicencio.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 3:30 p. m.
Cumaral
La ternera a la mamoma es uno de los platos típicos de este municipio. | Foto: Jorge Serrato

Visitar el departamento del Meta es tener la posibilidad de adentrarse en el corazón de los Llanos Orientales, un territorio de inmensas planicies que ofrecen lindos paisajes y una biodiversidad única.

Estas tierras son perfectas para los amantes de la naturaleza, pues allí son diversas las actividades que se pueden desarrollar al aire libre. Por ejemplo, se puede disfrutar de la observación de fauna como aves, delfines rosados y hasta jaguares, en su hábitat natural, además de la flora.

Contexto: Turismo toma fuerza en Villavicencio y Meta: “Nosotros no somos un destino, somos una experiencia”

Además, en este departamento se encuentran varias reservas naturales donde los ríos y cascadas invitan a la aventura y el ecoturismo. Esto sin dejar de lado su cultura arraigada y su rica gastronomía.

Planes en Cumaral

El Meta tiene 29 municipios y uno de los imperdibles para conocer es Cumaral, apodado ‘la ciudad cordial del Meta, gracias a la amabilidad y cordialidad de su gente con quienes llegan allí para conocer y visitar.

Cumaral
Carne a la mamona, plato típico de los Llanos orientales. | Foto: Jorge Serrato

Se dice que este es un destino bendecido con una gran riqueza natural, destacándose por sus abundantes recursos hídricos y reservas naturales, que lo convierten en un lugar ideal para el turismo ecológico.

Información de la Alcaldía municipal indica que Cumaral tiene un paisaje típico de Piedemonte llanero y una topografía plana donde se forman ondulaciones y esteros de exuberante belleza.

Contexto: De viaje por Colombia

Este municipio se encuentra ubicado a 40 minutos de Villavicencio y ofrece una experiencia turística inigualable para aquellos que buscan aventura, relajación y contacto con la naturaleza con escenarios como Cuatro Tubos, Caño Pecuca y la Cascada La Chorrera.

El sitio oficial Turismo Meta indica que el parque Natural El Triunfo es el hogar de una gran diversidad de flora y fauna, con senderos bien marcados que invitan a los visitantes a explorar la belleza natural de la región.

Avistamiento de aves
El avistamiento de aves es uno de los planes imperdibles en Cumaral. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

A esto se suma el Mirador Los Llanos, en el que se disfruta de una linda vista panorámica sobre los extensos llanos colombianos.

Ideal para el avistamiento de aves

Una de las actividades imperdibles en este destino es el avistamiento aves, pues su geografía le permite albergar cientos de especies que surcan sus cielos azul celeste, así que los pajareros encuentran allí un paraíso para deleitarse con esta fauna en medio de un ambiente tranquilo.

Así mismo, Cumaral es un buen lugar para deleitarse con la incomparable carne a la mamona, un plato emblemático del llano que se cocina lentamente en un fuego constante y que logra una carne tierna y sabrosa, impregnada de los aromas y sabores únicos de la región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoMetaVillavicencioCumaral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.