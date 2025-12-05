Visitar el departamento del Meta es tener la posibilidad de adentrarse en el corazón de los Llanos Orientales, un territorio de inmensas planicies que ofrecen lindos paisajes y una biodiversidad única.

Estas tierras son perfectas para los amantes de la naturaleza, pues allí son diversas las actividades que se pueden desarrollar al aire libre. Por ejemplo, se puede disfrutar de la observación de fauna como aves, delfines rosados y hasta jaguares, en su hábitat natural, además de la flora.

Además, en este departamento se encuentran varias reservas naturales donde los ríos y cascadas invitan a la aventura y el ecoturismo. Esto sin dejar de lado su cultura arraigada y su rica gastronomía.

Planes en Cumaral

El Meta tiene 29 municipios y uno de los imperdibles para conocer es Cumaral, apodado ‘la ciudad cordial del Meta, gracias a la amabilidad y cordialidad de su gente con quienes llegan allí para conocer y visitar.

Carne a la mamona, plato típico de los Llanos orientales. | Foto: Jorge Serrato

Se dice que este es un destino bendecido con una gran riqueza natural, destacándose por sus abundantes recursos hídricos y reservas naturales, que lo convierten en un lugar ideal para el turismo ecológico.

Información de la Alcaldía municipal indica que Cumaral tiene un paisaje típico de Piedemonte llanero y una topografía plana donde se forman ondulaciones y esteros de exuberante belleza.

Este municipio se encuentra ubicado a 40 minutos de Villavicencio y ofrece una experiencia turística inigualable para aquellos que buscan aventura, relajación y contacto con la naturaleza con escenarios como Cuatro Tubos, Caño Pecuca y la Cascada La Chorrera.

El sitio oficial Turismo Meta indica que el parque Natural El Triunfo es el hogar de una gran diversidad de flora y fauna, con senderos bien marcados que invitan a los visitantes a explorar la belleza natural de la región.

El avistamiento de aves es uno de los planes imperdibles en Cumaral. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

A esto se suma el Mirador Los Llanos, en el que se disfruta de una linda vista panorámica sobre los extensos llanos colombianos.

Ideal para el avistamiento de aves

Una de las actividades imperdibles en este destino es el avistamiento aves, pues su geografía le permite albergar cientos de especies que surcan sus cielos azul celeste, así que los pajareros encuentran allí un paraíso para deleitarse con esta fauna en medio de un ambiente tranquilo.