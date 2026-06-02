La alerta que preocupa a Perú: Machu Picchu está en riesgo de dejar de ser una maravilla del mundo

Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más famosos del planeta y de Perú, enfrenta una amenaza que pocos imaginaban desde hace algunos años. Este icónico lugar podría perder su condición de una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo debido a una serie de problemas de gestión que se han acumulado durante los últimos años y que siguen sin una solución clara.

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La advertencia fue emitida nuevamente por la organización New7Wonders, la cual fue responsable del reconocimiento otorgado en 2007. Según la entidad, las dificultades que afectan al sitio arqueológico no solo continúan vigentes, sino que se han agravado con el tiempo.

Problemas que tendría Machu Picchu

Dentro de las dificultades aparecen denuncias por irregularidades en la venta de entradas, conflictos sociales, sobrecarga turística, largas filas, problemas de transporte y una experiencia cada vez más complicada para los visitantes.

Esta gran problemática será un punto importante a tratar por el próximo presidente que asuma el poder, pues heredará un lío que ya no podrá seguir aplazándose.

Machu Picchu es un ligar lleno de historia, en Perú. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con New7Wonders, los últimos gobiernos no han mostrado avances significativos para resolver las dificultades que rodean a la principal joya turística del país.

La organización incluso envió una carta a los candidatos presidenciales para pedir compromisos concretos que permitan recuperar la credibilidad del destino y garantizar su adecuada conservación.

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Aunque aclaró que no existe una decisión inmediata para retirar el reconocimiento, sí insistió en que el riesgo es real si la situación continúa deteriorándose.

El tema preocupa especialmente porque Machu Picchu representa cerca del 35 % del turismo internacional que llega a Perú y es uno de los motores económicos más importantes del país.

Sin embargo, expertos y autoridades regionales han dejado ver que gran parte de los ingresos generados por la maravilla no se traducen en beneficios suficientes para la conservación del sitio ni para las comunidades cercanas.

Machu Pichu, Peru. Getty Images. Foto: Getty Images/Image Source

Mientras tanto, algunos sectores del Gobierno han intentado restarle importancia a la advertencia al mencionar que la única entidad con autoridad para evaluar el patrimonio es la Unesco.

Mientras esto pasa, algunos especialistas consideran que ignorar el mensaje sería un error, especialmente cuando el destino causa dudas en los visitantes por la calidad de la experiencia turística.

Por ahora, Machu Picchu sigue siendo una maravilla del mundo, pero la presión aumenta y el próximo Gobierno tendrá sobre la mesa uno de los desafíos turísticos y patrimoniales más importantes de los últimos años.