Mujer que nadó en la Fontana di Trevi tendría su castigo: esta sería la costosa multa que tendría que pagar

Hace poco, una turista extranjera se volvió viral en redes sociales luego de saltar las barreras de seguridad de la Fontana de Trevi y meterse al agua ante decenas de personas visitantes que recorrían uno de los monumentos más emblemáticos de Italia.

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Este hecho quedó registrado tanto en fotos como videos, y en estos se muestra a la mujer entrando a la famosa fuente vestida con shorts, un top rojo y gafas de sol.

Sin mostrar una sola gota de arrepentimiento, en los videos se ve que la mujer comenzó a nadar tranquilamente en la Fontana di Trevi mientras su acompañante la grababa con su celular muy tranquilamente.

La Fontana di Trevi es uno de los puntos más visitados de Roma. Sirve de lugar de encuentro y las personas se quedan allí comiendo en las escaleras. Foto: Getty Images

Este momento no tardó en viralizarse en varias plataformas y abrió nuevamente la conversación sobre el comportamiento de algunos viajeros en lugares históricos que reciben millones de visitantes cada año.

Aunque para ella fue un momento lleno de gracia que la hizo viral, la mujer del video podría enfrentar una sanción económica considerable.

@todonoticias En medio de la ola de calor que afecta Europa, una turista colombiana incumplió las normas y se metió a nadar a la Fontana Di Trevi frente a la sorpresa de todos. El marido la estaba grabando y a pesar de perdirle perdón al guardia de seguridad recibió una respuesta tajante: "No, no, no. No interesa". ♬ sonido original - TN - Todo Noticias - TN - Todo Noticias

Multa que podría recibir la mujer que se metió a la Fontana di Trevi

Aunque las autoridades no habían confirmado oficialmente el castigo que recibiría, las normas que rigen la Fontana de Trevi son claras y contemplan multas para quienes se metan al agua o incumplan las reglas de conservación del monumento.

De acuerdo con la reglamentación actual, entrar a la fuente o extraer agua de ella puede causar multas desde los 450 euros, una cifra que supera los 2 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio.

Además, si las autoridades consideran que hubo daños al patrimonio o alteraciones al monumento, las sanciones podrían ser mucho más severas.

Las normas también castigan otras conductas frecuentes entre los turistas, como sentarse sobre los bordes de la fuente, trepar sus estructuras, consumir alimentos o bebidas en zonas restringidas e incluso lanzar objetos distintos a las tradicionales monedas.

Estas infracciones pueden terminar en multas que van desde los 40 hasta los 240 euros.

Las autoridades han mencionado que cada vez son más frecuentes los episodios protagonizados por turistas que ignoran las normas con el propósito de grabar videos o conseguir fotografías llamativas para redes sociales.

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Por esa razón, además de las sanciones económicas, las autoridades italianas estudian medidas más estrictas para quienes incumplan las reglas, incluyendo restricciones de acceso a determinadas zonas históricas de la ciudad.

Mientras tanto, el video de la mujer sigue acumulando reproducciones y comentarios en internet, donde muchos cuestionan si unos segundos de fama justifican una multa tan elevada. “Una falta de respeto”; “Lo lógico es una multa o prisión”; “Chicos, tampoco hace tanto calor en Roma”; “Qué irrespetuosa”; “Qué vergüenza”, son algunos de los comentarios.