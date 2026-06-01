El municipio de Cundinamarca que es ideal para las actividades al aire libre y la aventura

Cundinamarca es uno de los departamentos más encantadores de Colombia.

Uno de sus 116 municipios es Suesca, ubicado en la provincia de Almeidas, a aproximadamente 59 kilómetros de Bogotá, alrededor de una hora y 45 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es reconocida por sus formaciones rocosas, que la convierten en un destino popular para la escalada y otras actividades al aire libre.

Historia y economía

La entidad señala que el municipio fue fundado el 14 de diciembre de 1537 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Sin embargo, su historia se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio donde se ubica era poblado por indígenas muiscas.

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Su nombre significa ‘la roca de las aves’ en lengua muisca.

En materia económica, la actividad más importante es la agricultura y destacan los cultivos de papa, maíz y hortalizas. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el turismo ha ganado relevancia en los últimos años, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de sus atractivos naturales y culturales”, afirma la Gobernación.

Suesca. Foto: Cortesía Niddo Suesca

Otra actividad importante es la producción de artesanías locales, “especialmente en la elaboración de productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Sitios de interés

Las denominadas rocas de Suesca son el principal atractivo natural del municipio, ideales para el turismo de aventura.

Estas formaciones rocosas son un “lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”.

Otra alternativa es la laguna de Suesca, un destino un poco más alejado, pero igualmente encantador para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Es un lugar perfecto para caminar y deleitarse con los paisajes naturales.

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También vale la pena realizar una caminata hasta el túnel del ferrocarril de Suesca o explorar el casco urbano. Recorrer su plaza, la iglesia, saborear un postre típico o simplemente apreciar la arquitectura colonial son algunos planes destacados.

La principal iglesia, Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo XVIII, es un símbolo del municipio por su gran valor histórico y arquitectónico.

Un atractivo final es el llamado Cañón de las Lechuzas, que está ubicado a menos de una hora caminando del casco urbano del municipio y que permite realizar senderismo.