Dicen que “todos los caminos conducen a Roma”. Y es cierto. Pero en Roma las cosas son distintas: todos los caminos conducen a sus regiones. Desde Cerdeña, una gran isla situada en el mar Meditarráneo y con un acervo arqueológico milenario; pasando por las dunas y los encinares de Toscana, los peñascos de Sicilia y las playas de Liguria, hasta Trentino, al noreste del país, Italia goza de un patrimonio histórico y cultural incomparable pero ciertamente desconocido para muchos.

En 2024 recibió más de 50 millones de turistas; sin embargo, la mayoría se concentraron en Roma. Y aunque la capital cuenta con un sinnúmero de maravillas históricas y culturales —el Coliseo de Roma, la Fontana de Trevi, los palacios, las basílicas—, lo cierto es que las otras 19 regiones de Italia también gozan de paisajes únicos, playas y monumentos históricos.

Durante la Cumbre Global del WTTC 2025 en Roma, los principales líderes del turismo italiano dieron detalles sobre las “joyas escondidas” que conserva el territorio y que hoy están listas para convertirse en los nuevos destinos para los viajeros del mundo. “Son lugares que están listos para contar una nueva historia de Italia”, dijo Ivana Jelinic, CEO de la Agencia Nacional de Turismo de Italia.

Paolo Giuntarelli, director de la Dirección Regional de Asuntos de la Presidencia y Turismo, aseguró que la “sensación de misticismo” que caracteriza a la capital italiana también vive en sus regiones y se siente aún más. “El turismo corre más rápido que nuestra imaginación; debemos estar listos para entender esa evolución”, precisó.

Cerdeña: el mar esmeralda

Ubicada en medio del Mediterraneo y con una costa que supera los dos mil kilómetros de extensión, Cerdeña brilla por sus aguas y sus playas vírgenes con rocas de granito. Cagliari es la capital de la isla: una ciudad costera en contacto permanente con la historia que la precede. A lo largo de la isla, los turistas pueden encontrar las huellas del pasado en la Necrópolis de Tuvixeddu, el Anfiteatro, la Basílica de San Saturnino o los Bastiones de Saint Remy.

Cerdeña (Italia) | Foto: Getty Images

“Somos la región con mayor densidad de monumentos prehistóricos en el mundo por kilómetro cuadrado. Además de que tenemos otros aspectos destacados como los yates, que pueden alcanzar los 60 metros de largo; la belleza de las aguas, la maravillosa marina, y las lujosas playas que son comparables a las Malvinas o la Polinesia Francesa”, aseguró Franco Cuccureddu, asesor de Turismo de Cerdeña.

Calles de Sant'Antioco en Cerdeña, Italia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Abruzos: amantes de la montaña

En sus fotos, Abruzzo luce como una pequeña postal italiana: las casas blancas y los techos rojos sobre las colinas, todas con vista a un lago azul verdoso. Esta región está ubicada al oriente de Roma y limita con la costa Adriática y los Montes Apeninos. Sus parques nacionales y sus reservas naturales son dos de los principales atractivos de la región, además de los pueblos en las colinas que datan de la Edad Media o incluso el Renacimiento.

Abruzos, en Italia, un imperdible destino de montaña. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Somos el mejor secreto de Italia. Tenemos una línea costera y, al mismo tiempo, montañas y mucha nieve dependiendo de la estación. Abruzzo está en el medio de todo: cuenta con tres parques nacionales protegidos que nos permiten estar en contacto con la naturaleza. Ahora nuevos hoteles están abriendo y estamos invirtiendo en la esfera digital, aprovechando el hecho de que no estamos muy lejos de Roma”, explicó Daniele Damario, secretario adjunto de la Delegación de Turismo de Los Abruzos.

Oso marsicano, una especie emblemática del centro de Italia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Calabria: para todas las estaciones

Calabria está ubicada al sur, en la punta de la península itálica. Además de sus ciudades más importantes, Calabria tiene otros puntos de interés como Capo Vaticano, un balneario con 7 kilómetros de agua cristalina y arena blanca; acantilados de toba lisa, escarpados, y calas. En el verano es uno de los destinos turísticos preferidos por los italianos, pero ahora la región se prepara para impulsar nuevas iniciativas que sumen turistas en otras temporadas del año como el hiking y el ciclismo, uno de sus deportes insignia.

Castillo Ruffo ubicado en Scilla, Calabria. | Foto: Getty Images

“Nosotros tenemos tres parques nacionales y especies protegidas como el lobo siciliano, además de cientos de kilómetros de costa, perfectos para las personas que quieren aprovechar su tiempo en la playa. Hoy nos estamos enfocando en la data para procesar mejor la información y ofrecer portales automatizados y customizados para cada visitante”, señaló Carmela Barbalece, dirigente del sector de Turismo de Calabria.

Emilia-Romagn, Ferrari y Lamborghini

Además de sus imponentes basílicas, en Emilia-Romaña los castillos medievales, la gastronomía y los museos de Ferrari y Lamborghini se llevan todo el protagonismo de la región. Bolonia es su capital y su encanto medieval conquista a todos los turistas. Aquí los amantes de la Fórmula 1 pueden conocer a fondo la historia de los vehículos: fabricación, diseño y peculiaridades. Por otro lado, las estaciones balnearias de esta región, principalmente la Riviera Romagnola, acogen a los visitantes, ofreciendo atardeceres inolvidables.

Bolonia, conocida por su ambiente estudiantil, ofrece una experiencia auténtica y asequible. | Foto: Italia.it

“Necesitamos acompañar y promocionar más y más nuestra línea de costa. Por eso estamos liderando una estrategia financiera para estar más conectados con el mundo y recibirlos”, afirmó Roberta Frisoni, asesora de Turismo, Comercio y Deporte de la región.

Liguria

En la costa noroeste de Italia, Liguria se extiende como una franja de mar y montaña que conquista a los viajeros con su encanto mediterráneo. Desde los icónicos pueblos de colores pastel en Cinque Terre, construidos sobre acantilados, hasta Génova, su capital, Liguria ofrece una mezcla única de historia, gastronomía y paisajes. Es el destino perfecto para perderse entre callejuelas medievales, disfrutar de un pesto recién hecho —orgullo local— o navegar por calas escondidas.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Italy | Foto: Getty Images

“Yo creo que no debe haber competencia entre las regiones. Todas ganamos si trabajamos juntas. Las personas no saben dónde estamos ubicados, por eso estamos trabajando con la IA para generar nuevos análisis de las rutas turísticas. Necesitamos que los host sepan recibir a los turistas y que las personas extiendan sus vacaciones para vivir un turismo “más lento”: avistamiento de aves, lobos y vida en la montaña”, explicó Luca Lombardi, asesor de Turismo de la región.

Trentino: la ciudad “para quedarse”

En Trentino el paisaje sorprende por su mezcla de lagos, bosques y montañas. El norte del país es un refugio para los amantes del esquí y el senderismo. Sus castillos medievales y su gastronomía fusionan los mejores sabores de Italia y de Europa central. Es un paraíso tanto para los amantes de la aventura —con rutas de senderismo, ciclismo y estaciones de esquí de talla internacional— como para quienes buscan relajarse entre pueblos alpinos de encanto sereno. En cualquier época del año es un lugar que invita a experimentar Italia desde una perspectiva distinta: más montañosa, autenticidad y cercanía con la naturaleza.

Trento es una de las joyas de Italia más apetecidas para el deporte. | Foto: Getty Images/iStockphoto