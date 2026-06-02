Sutamarchán se prepara para su próxima Gran Tomatina como antesala del Mundial 2026: fecha y actividades

La versión 16 de la Gran Tomatina Colombiana, el evento que nació en el 2005 se viste de mundial y tendrá unas 40 toneladas de tomate no apto para el consumo humano.

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La fiesta en torno a la hortaliza de color rojo será el próximo 6, 7 y 8 de junio, como antesala al mundial de fútbol.

Comelón de tomate, el tomate más grande, una maratón, mercado campesino, feria gastronómica, presentaciones artísticas y demás hacen parte de la agenda.

¿Cuándo será la gran Tomatina en Colombia este 2026? Foto: Cortesía

En el estadio, con la camiseta puesta, en la cancha, con jugadores de diferentes países y con cientos de espectadores en las graderías, justo cuatro días antes del pitazo inicial del Mundial de Fútbol, se llevará a cabo la versión 16 de la Gran Tomatina Colombiana en Sutamarchán.

Esta vez se esperan unos 20.000 asistentes durante los dos días. Medios de comunicación de Boyacá, Colombia y el mundo, han puesto sus lentes sobre lo que será la versión número 16 de la Gran Tomatina Colombiana.

Así se vivirá la Gran Tomatina en Sutamarchán, este 2026. Foto: Cortesía

Actividades de la Gran Tomatina

En la programación también se tiene prevista una maratón el domingo a partir de las 7:00 de la mañana en las categorías de 20, 10 y 5 kilómetros en un recorrido dentro del municipio que incluye área urbana y rural.

El tradicional desfile será sobre las 9:00 de la mañana.

¿Qué actividades habrá en la Gran Tomatina 2026 en Sutamarchán? Foto: Cortesía

“La desarrollaremos como preámbulo al inicio del Mundial de Fútbol, en una completa agenda en la que se mezcla tradición, cultura, deporte, fiesta y diversión, mucha diversión en la programación que se desarrollará en el municipio de Sutamarchán, la casa de la Gran Tomatina Colombiana”, dijo Heynner Suárez, organizador del evento que nació en junio de 2005.

También se tendrán desde el sábado los Mercados Campesinos y Festival Gastronómico, frente al estadio municipal, donde se encontrarán los productos que cultivan los campesinos, comidas, bebidas y hasta juegos para los niños.

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Acerca de la Gran Tomatina Colombiana, hace 21 años el evento se realizó el 5 de junio para celebrar el cumpleaños de Heynner Suárez y aquel particular evento terminó siendo un completo éxito y ha crecido tanto que, de 1.500 personas en el 2005 y tres toneladas de tomate, se pasó a 20.000 personas y 40 toneladas de esta hortaliza de color rojo, no aptas para el consumo, que se utilizaron el año pasado.