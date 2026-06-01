En redes sociales se hizo viral un video de la turista argentina Vicky Ballesteros, luego de que visitara la ciudad de Santa Marta y asegurara que se trata de un lugar inseguro para las mujeres y con varios sectores en estado de abandono.

¿Qué país de Latinoamérica es el mejor para emigrar legalmente en 2026?

“Es superincómodo ser mujer y vivir en Santa Marta. Sinceramente, hasta es increíble no haber visto algún video de alguna influencer, de alguna chica que viaje, que no comente esto, más siendo Santa Marta un lugar que es muy visitado”, dijo la joven en el video compartido en redes sociales.

De igual modo, la turista afirmó que no se sentía segura en la ciudad y que por esa razón evitaba realizar trayectos, incluso cortos, sin compañía.

“Esta incomodidad al no sentirme segura es una de las cuestiones por las cuales no estoy subiendo contenido de Colombia, casi nada, porque la verdad es que no salgo, no me siento segura, ni siquiera para ir al mercado”, dijo la influencer.

La capital del Magdalena presenta cifras de criminalidad elevadas. Según el informe Santa Marta Cómo Vamos, la ciudad registró 3.549 hurtos en 2025, una cifra considerable para una población de poco más de medio millón de habitantes.

Otro de los aspectos que cuestionó Ballesteros fue el estado de varios sectores de la ciudad. “No digo que toda la ciudad de Santa Marta sea así, pero yo estoy a 10 minutos de la bahía caminando y la mitad de ese camino es feo”, aseguró la joven en el video.

Hombre confesó haber lanzado a su pareja por un acantilado de 50 metros de altura

La turista también señaló que sus encuentros con miembros de la fuerza pública no fueron positivos.

“Los policías dejan mucho que desear, porque la verdad es que no sabes si confiar o no, porque el día que se acercaron los policías nos chamullaron, nos dijeron: ‘Bueno, si necesitan algo, quieren salir con nosotros o tienen que ir de fiesta’”.

Santa Marta se encuentra entre los destinos turísticos más visitados de Colombia. Foto: Getty Images

No obstante, varios usuarios respondieron a la joven asegurando que habían tenido experiencias completamente diferentes durante sus visitas a la ciudad.

“Reina, ¿pero dónde te metiste? Porque yo estuve y me quedé en Bello Horizonte y todo estuvo de maravilla (…) además, hay inseguridad en todos lados del mundo”, escribió una usuaria en los comentarios del video.

Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Según ProColombia, fue la octava ciudad más visitada del país durante el último año, con más de 69.000 visitantes internacionales.