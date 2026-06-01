Proyectan que Abelardo de la Espriella vencerá a Iván Cepeda en 17 de 18 escenarios posibles

La división de análisis y estudios de mercado de Citigroup, uno de los grupos financieros más grandes del mundo, realizó un estudio sobre las proyecciones en Colombia de cara a las votaciones de segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

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La división del banco ubica a Abelardo de la Espriella como ganador en la mayoría de los escenarios posibles en la contienda electoral del próximo.

La estimación toma como punto de partida los resultados de la primera vuelta, donde De la Espriella alcanzó el 43,74 % de los votos, mientras que Cepeda obtuvo el 40,90 %.

Debate Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: Fotos: Colprensa

La ventaja entre ambos candidatos fue de aproximadamente 673.000 votos en una jornada electoral que registró una participación del 57,9 %, cerca de tres puntos porcentuales superior a la de las elecciones de 2022.

De acuerdo con Citi Research, este resultado configuró un panorama marcadamente polarizado y concentró la atención de la segunda vuelta en dos factores clave: la capacidad de De la Espriella para captar el respaldo de los seguidores de Paloma Valencia y la incidencia que podrían tener los nuevos votantes que se sumen al proceso electoral.

En este contexto, el analista Esteban Tamayo señala que las proyecciones favorecen a De la Espriella en 17 de los 18 escenarios evaluados.

Esta conclusión se basa en distintos modelos que combinan posibles transferencias de votos entre candidatos y diversos niveles de participación ciudadana en la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella. Candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según el análisis de Citi, las posibilidades de victoria de Cepeda en segunda vuelta son limitadas y dependen de una combinación poco habitual de mayor participación electoral y una transferencia de votos especialmente favorable.

Aun así, el informe sostiene que De la Espriella conserva una posición ventajosa en la mayoría de los escenarios proyectados.

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“El análisis electoral sugiere que la segunda vuelta es principalmente una contienda de movilización, con ADLE manteniendo la ventaja incluso si la participación incremental favorece a Cepeda”, dijo Tamayo.

El estudio destaca que los 1,64 millones de votos obtenidos por Paloma Valencia representan la principal reserva electoral disponible para la segunda vuelta.

Aunque la candidata ya manifestó su apoyo a De la Espriella y posteriormente recibió el respaldo de Álvaro Uribe, la magnitud real de ese traslado de votos continúa siendo un factor determinante para el desenlace de la elección.

Candidato presidencial Iván Cepeda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Para evaluar este impacto, los analistas diseñaron distintos escenarios basados en el comportamiento de los votantes de Valencia.

El modelo contempla diferentes niveles de apoyo a De la Espriella —desde una adhesión alta hasta una más moderada— y también incorpora variables como la abstención y el voto en blanco para estimar los posibles resultados.

Cabe recordar que Citi Research se encarga de estudiar los mercados financieros, la economía y las empresas para generar informes que ayuden a los inversores y clientes institucionales a tomar decisiones informadas.

Sus analistas investigan sectores como tecnología, energía, salud y banca, además de elaborar previsiones sobre crecimiento económico, inflación, tipos de interés y tendencias de inversión.

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio Foto: Francisco Calderón

Estos informes suelen incluir recomendaciones y evaluaciones sobre empresas y mercados.