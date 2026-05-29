Excluyen a Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo de reunión en apoyo a Cepeda en Magdalena: ¿hay división?

En el Magdalena se registró una reunión de por lo menos 135 organizaciones sociales que apoyan al candidato presidencial Iván Cepeda, pero se encendieron las alarmas que excluyeron al movimiento fundado por el polémico Carlos Caicedo llamado Fuerza Ciudadana.

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Y es que la denominada “Gran Alianza del Magdalena por la Vida” hizo que llegaran alrededor de 600 representantes de diferentes sectores sociales, comunitarios del Magdalena, entre otros.

El candidato Iván Cepeda. Foto: Captura de pantalla- Youtube

Lo que ha llamado la atención en el ámbito político es la exclusión del exgobernador Caícedo y su grupo político que apoya a Cepeda en estas próximas elecciones presidenciales.

En las imágenes que se conocieron del evento solo se vieron a partidos y movimientos como el Pacto Histórico, Polo Democrático, Alianza Verde, MAIS, Colombia Humana.

Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Foto: Campaña de Iván Cepeda.

Uno de los participantes de este evento le contó a SEMANA las distancias que han tomado con Caicedo: “No representa al proyecto porque quiso llegar peleando y haciendo imposiciones que no debe hacer. Debe estar afuera y no acá porque nos afecta”.

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Durante la realización de este evento solo se escucharon mensajes de apoyo a Cepeda, pero no hicieron referencia a Fuerza Ciudadana. Hasta el momento, no se ha conocido pronunciamiento por parte de Carlos Caicedo, ni de Fuerza Ciudadana.

Lo que sí es cierto es que dentro de las fotografías dejaron por fuera al mayor movimiento político que ha dominado al Magdalena, de este encuentro que dio de qué hablar en todo el departamento.