Defensora del Pueblo confirma 48 muertos en Guaviare tras combates entre disidencias: hay varios menores de edad

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció por medio de su cuenta de X este viernes 29 de mayo y aseguró que los combates que se registraron entre las disidencias de alias Iván Mordisco y las de Calarcá dejaron 48 personas muertas, entre ellas varios menores de edad.

Preocupación en San José del Guaviare por fuertes combates entre disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco: se habla de varios delincuentes muertos

“Combates entre las disidencias de Mordisco y las de Calarcá dejaron 48 personas muertas, varias de ellas serían menores de edad. Debido al aislamiento y la falta de presencia institucional y control territorial de nuestras autoridades, las comunidades debieron lidiar solas, por dos días, con cuerpos apilados, en una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente”, dijo.

La defensora del Pueblo también agradeció a las personas que hicieron parte de esta misión humanitaria para rescatar los cuerpos sin vida en Guaviare.

“Finalmente, una comisión humanitaria logró entrar a rescatar los cuerpos. Gracias a quienes participaron de la misión, especialmente a nuestra regional Guaviare. Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, ¡algunas adolescentes!, para quienes este terminó siendo su destino”, agregó.

Desde la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo, precisaron que los cuerpos serán identificados por parte de las autoridades correspondientes.

“La identificación plena de los cuerpos y la determinación de las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes”, sostuvo la entidad.

Y es que SEMANA obtuvo imágenes sobre la recuperación de los cuerpos sin vida. En los videos se ve a un número importante de personas con trajes blancos, que serían integrantes de la Fiscalía, bajándolos de una lancha y subiéndolos a un camión para llevarlos a la morgue.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

Sobre la situación en el Guaviare, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, indicó que “en el Guaviare, junto a la Gobernación y la Alcaldía de San José del Guaviare, se desarrolló una reunión de seguridad extraordinaria en la que coordinamos las acciones necesarias para avanzar en labores humanitarias, tras las confrontaciones entre estructuras criminales en zona rural del departamento”.

Las operaciones militares en el territorio se mantienen con el fin de evitar afectaciones a la población civil y al libre desarrollo de las elecciones.