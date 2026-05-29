Asobares rechaza la nueva ley seca de Bogotá que inicia este viernes y hace llamado a Galán

En la noche del jueves, previo a la primera vuelta presidencial, la Alcaldía de Bogotá sorprendió al endurecer la ley seca que tendrá la ciudad en la antesala de esta jornada electoral, pues, a través del decreto 191 de 2026, anunció que la restricción sobre las bebidas alcohólicas iniciará desde el viernes 29 de mayo hasta el lunes 1 de junio.

Esto generó una oleada de comentarios y temores por parte del comercio de la ciudad, que se ve fuertemente afectado con la restricción en medio de un fin de semana enmarcado con eventos deportivos relevantes y realidades capitalinas que anticipaban una oportunidad comercial para quienes venden licores.

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Pronunciamiento de Asobares

Camilo Ospina, presidente de Asobares Colombia, se pronunció categóricamente sobre la medida impuesta en la capital del país. A través de un video publicado en sus redes sociales, Ospina rechazó la medida y advirtió sobre los empleos y la economía que dinamiza este gremio.

Además, desde el gremio se le hizo un llamado al alcalde Galán a concertar y, en conjunto, encontrar vías y consensos que no afecten tanto a la ciudad. Es importante precisar que este fin de semana se preveía como una gran oportunidad comercial para estos negocios.

Viernes de quincena y sábado de final de Champions

En Colombia hay una gran cantidad de empleadores que pagan el salario a sus colaboradores en el último día hábil del mes, por lo que aumenta por estos días el flujo de caja de la ciudadanía y significa una oportunidad para los comercios.

Además, el sábado 30 de mayo, el mundo futbolístico se concentra en un solo evento: la final de la UEFA Champions League, para muchos, el torneo de clubes más importante del mundo. Tradicionalmente, esta cita convoca a los aficionados en bares, gastrobares y negocios que involucran la venta de licor.

En consecuencia, los comerciantes capitalinos sienten allí un atentado contra su oportunidad mercantil; sin embargo, en materia de empleo y economía de la ciudad, por lo que en muchos nace la duda específica: ¿Durante estos días de ley seca, es permitido abrir bares y negocios de venta de licor?

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¿Se pueden abrir bares en los días de ley seca?

SEMANA consultó con la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde donde explicaron que la restricción no incluye una restricción total a estos establecimientos y el decreto no ordena el cierre obligatorio de bares, discotecas o restaurantes.

Sin embargo, el artículo sí prohíbe de manera expresa:

El expendio de bebidas alcohólicas

El consumo de licor en sitios públicos o abiertos al público.

El decreto expresa la restricción desde el viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de junio. Foto: Suministrado a SEMANA

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Esto significa que los establecimientos podrían operar únicamente si cumplen las restricciones relacionadas con el alcohol.

En la práctica, algunos bares y discotecas suelen suspender actividades durante la ley seca debido a que su actividad económica principal depende de la venta de licor; sin embargo, esto no significa que esté prohibida su apertura al público.

Quienes incumplan las medidas podrán recibir sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las autoridades pueden imponer comparendos, medidas correctivas, cierres temporales y procedimientos policiales.