¿Habrá ciclovía en Bogotá el 31 de mayo?: IDU hizo anuncio oficial al respecto

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevará a cabo la jornada de votaciones para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Debido a la magnitud del evento democrático, en Bogotá se generó incertidumbre entre los usuarios habituales sobre la realización de la tradicional jornada de recreación vial.

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Ante las dudas de los ciudadanos, las autoridades locales definieron las condiciones de movilidad recreativa para el fin de semana.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó de manera oficial que este 31 de mayo no habrá operación de la Ciclovía de Bogotá, como consecuencia de los requerimientos logísticos de los comicios.

Alcance de la restricción en las vías de la capital

La interrupción del servicio afectará a las diferentes localidades que conectan los corredores habituales de la ciudad. La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de ciclovía y responde a las medidas adoptadas para facilitar los desplazamientos de los votantes y el traslado del material electoral.

Millones de personas acostumbran salir los domingos a montar en bicileta. Foto: Colprensa- Cristian Bayona

“Esta medida aplicará únicamente para el domingo 31 de mayo. La Ciclovía de Bogotá, reconocida como uno de los espacios de recreación y actividad física más importantes del mundo, retomará su operación habitual el domingo 7 de junio”, detalló el IDRD en su reporte técnico

Las autoridades aclararon que las vías principales e intermedias que suelen cerrarse para el tránsito de bicicletas e inscritos en actividades físicas estarán habilitadas exclusivamente para el transporte público y automotores particulares durante el desarrollo de las votaciones.

Recomendaciones para la jornada de votación

La ciclovía es para grandes y chicos. Foto: Alcaldía de Popayán

La administración distrital recordó que los parques metropolitanos y zonales mantendrán sus horarios de apertura normales para quienes deseen realizar actividades deportivas al aire libre sin interferir con las zonas de votación.

Asimismo, el IDRD invitó a la ciudadanía a consultar oportunamente su puesto de votación y a participar en la jornada democrática dispuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.