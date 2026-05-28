Elecciones 2026: fallo protegió el derecho al voto de personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria

A tan solo tres días de las elecciones presidenciales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una trascendental decisión que protege los derechos a votar de las personas privadas de la libertad.

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En el fallo, se ordenó la protección del derecho fundamental al sufragio de las personas que están privadas de la libertad sin condena en firme, recluidas en centros de detención transitoria de Neiva y Yopal.

Para el Tribunal, no existen méritos o argumentos jurídicos para que se niegue el ejercicio del voto a estas personas que se encuentran en centros de detención de manera transitoria.

En la práctica, se advierte, estas permanecen allí por períodos superiores a las 36 horas, como lo han indicado la ley y la jurisprudencia en varias oportunidades.

El tema de las dificultades de infraestructura y de organización institucional, advierte la decisión, no puede convertirse en barreras administrativas que les impidan ejercer el voto, ya que, al no haber sido condenados, conservan plenamente sus derechos políticos.

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Con el fin de dar cumplimiento al fallo, se le ordenó a la Defensoría verificar si las personas que radicaron la tutela continúan en los centros de detención transitoria, si fueron trasladadas a establecimientos de reclusión del orden nacional o si registran condena.

Con esta información, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá adelantar los respectivos trámites necesarios para permitir el cambio de puesto de votación e instalar las mesas y elementos requeridos para garantizar el sufragio, ya sea en los centros transitorios o en los establecimientos penitenciarios a los que hayan sido trasladadas, para las elecciones presidenciales de 2026.

Elecciones casa Nariño Foto: SEMANA

La acción de tutela fue radicada por intermedio de la Defensoría del Pueblo, legitimada como agente oficioso por la condición de aislamiento en que se encontraban los mencionados accionantes.

Elecciones presidenciales

Para el próximo 31 de mayo está programada la votación para la primera vuelta presidencial.

Este jueves, se realizó una reunión clave en la sede de la Registraduría Nacional para evaluar la situación de orden público en varias regiones del país.

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Así como una evaluación de zonas en las que, por situacines climáticas, se haría necesario cambiar los puestos de votación.

Las más recientes encuestas revelan que se presentaría una segunda vuelta, la cual se realizará en la seguna semana de junio.

Esta es la decisión completa