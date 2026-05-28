No pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves 28 de mayo, en medio de la agenda regional que adelanta en el Caribe.

Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, habló del “peligro” que puede correr a pocos días de que se realice la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

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Sumado a ello, en la publicación el mandatario colombiano hizo referencia a la sorpresiva visita que hizo a una plaza de mercado en Cartagena: “Siempre que el pueblo me acompañe estaré feliz. Si llego a dejar al pueblo o el pueblo me abandona, estaré muy, pero muy en peligro. Ser libre es también poder bailar champeta en Cartagena”.

Además, sobre el particular episodio, manifestó en otro mensaje: “Me puse a desayunar un caldo de pescado en el mercado de Bazurto en Cartagena. Entré bien clandestino y sin que nadie se diera cuenta”.

“Pero ¡qué va!, se dieron cuenta y ni una grosería, solo terminé bailando champeta: La turbina, me dijeron que se llamaba la canción”, recalcó el mandatario colombiano.

No obstante, varias voces políticas cuestionaron al mandatario colombiano por esa actividad que realizó en la plaza de mercado en Cartagena, al advertir que estaría en campaña apoyando a un candidato presidencial.

Sobre esa polémica se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti: “Si todo el mundo ve las cosas como campaña, están completamente locos. Campaña es si fuera a ofrecerle plata a esos pescadores para que votaran o darles motores para las lanchas; eso sería lo que es participar indebidamente en política”.

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“Lo otro es que el presidente fue a comer pescado. Yo no sé cuál es el susto de la gente de que el presidente se mueva. Cepeda vino aquí (al Caribe) y le fue muy bien en las campañas; en Valledupar le fue bastante bien y en Barranquilla le fue fenomenal”, concluyó el ministro del Interior, Benedetti.