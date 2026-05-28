Gustavo Petro rompió el protocolo en Cartagena y se animó a bailar champeta: este es el video

Un llamativo hecho se registró en medio de una agenda regional que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Caribe. Se trata de una visita que realizó este jueves 28 de mayo de manera sorpresiva a una plaza de mercado en Cartagena.

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El episodio quedó registrado en video y recordó la época de campaña electoral en la que Petro aspiraba a llegar a la Casa de Nariño. Lo particular de la situación es que el ahora mandatario se animó a bailar champeta.

El presidente, en medio de la agenda, rompió el protocolo y decidió tomarse un caldo de pescado en compañía de varios ciudadanos que se acercaron a la mesa en la que se ubicó.

El presidente Gustavo Petro, como en época de campaña, visitó una plaza de mercado en Cartagena y se animó a bailar champeta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SEh4Hh5NIl — Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2026

Petro termina la gira por varias regiones del Caribe el viernes de esta semana y, desde allí, ha dado varias declaraciones frente al proceso electoral que vivirá el país el domingo 31 de mayo.

“Ustedes tienen la palabra, amigos y amigas. Queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida, sea por los caminos de la muerte, tristes que serán”, manifestó el presidente Petro.

Además, afirmó: “Ustedes, a decidir. Aquí estaré si las decisiones son correctas, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia. Vida o muerte. Esa es la decisión. No voy a decir quiénes, con nombre propio, son los de la muerte ni tampoco quiénes los de la vida”.

Entre tanto, en Sincelejo, donde también estuvo el mandatario colombiano, cuestionó que en los cuatro años de su Gobierno no siempre la Fuerza Pública atendió las órdenes que impartió.

“Pero en general no es el presidente el que da órdenes; le doy órdenes a la Policía y al Ejército, no digamos que siempre se obedece, pero el presidente debe obedecer las órdenes de la gente”, recalcó el jefe de Estado.

También manifestó: “Cuando convences, no necesitas de la orden. Sin embargo, los gobiernos pasados han sido realmente gobiernos contra el pueblo, muchas veces contra la vida misma de la gente; para su bienestar no han gobernado, sino para unos pocos”.

Gustavo Petro cuestionó a la Policía y al Ejército por las órdenes impartidas durante su Gobierno: “No digamos que siempre se obedece”

“La historia reciente de Sucre es una historia que hay que leer e incluso indagar y, en esa medida, convencer al pueblo se vuelve lo fundamental, y no solo convencerlo, sino hacer que en el corazón de la gente del pueblo estén los mayores deseos e ilusiones”, concluyó Gustavo Petro.