Carlos Fernando Galán le respondió duro a Petro y contó el motivo por el que no dejó entrar a ministra a un colegio: “No creemos”

Un nuevo rifirrafe se registró entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. En esta oportunidad, todo se dio debido a que la ministra de Cienca, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, denunció que no la dejaron ingresar a un colegio en el sur de Bogotá.

Le dicen a Petro que su “ataque” al alcalde Carlos Fernando Galán es “mentiroso”

Ante esto, el máximo mandatario se pronunció en su cuenta de X y le lanzó duros cuestionamientos al burgomaestre.

"¿Por qué el alcalde Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolivar?“, escribió.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que no entendía esta decisión y nuevamente lanzó una pregunta: “¿Por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la politica de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?“.

El mandatario capitalino no se quedó callado y le dejó en claro al presidente que su administración siempre ha estado abierta y dispuesta a que se entreguen los laboratorios para las instituciones educativas.

Por lo mismo, precisó que en esta oportunidad se estaba intentando era realizar un evento a menos de una semana de las elecciones presidenciales.

“En este caso particular, el Gobierno nacional no pidió entregar el laboratorio, sino hacer un evento, a pocos días de elecciones, para hacer un anuncio. No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio”, expresó.

Ministra de Petro denunció que no la dejaron entrar a un colegio al sur de Bogotá y el presidente reaccionó: este fue el mensaje

De igual forma, señaló que no cree que sea conviniente o necesario que, teniendo en cuenta el escenario electoral, se “use” un colegio público para hacer un evento en el que, además, se iba a invitar a 1.500 personas.

“Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política”, añadió.

La respuesta de Petro no tardó en llegar y, en la misma red social, volvió a cuestionar a Galán lanzando un duro dardo.

“Y aún no permiten entrada del laboratorio de robótica al colegio de Sierra Morena en Ciudad Bolivar que compró el gobierno nacional porque no quieren que estén los padres de familia y los niños”, mencionó.

Por el momento, el burgomaestre no ha respondido, pero todo apunta a que hay mucha tela por cortar en este nuevo choque entre el alcalde y el presidente.