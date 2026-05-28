“Petro es el tipo más desagradable del mundo”: la fuerte crítica en redes sociales que motivó la respuesta del presidente

Este jueves, 28 de mayo, a pocos días de la primera vuelta presidencial que se realizará en el país el 31 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a una aguda crítica que le hicieron en redes sociales.
En el mensaje que se publicó en X, un internauta expresó: “Todo lo que prometieron lo incumplieron. Y además Petro es el tipo más desagradable del mundo. Pasamos de Duque, que era desagradable, a Petro, ¿y será que él le va a dejar en bandeja la Presidencia a uno igual?”.
Todo lo que prometieron lo incumplieron.— Mauricio Rodriguez C (@maurodcai) May 28, 2026
Y además Petro es el tipo más desagradable del mundo!
Pasamos de duque que era desagradable a Petro y será que él le va a dejar en bandeja la presidencia a uno igual?
Luego se conoció la reacción del jefe de Estado, la cual realizó a través de su cuenta personal de X: “Tan desagradable es Petro que dejó, por primera vez en la historia de Colombia, que la población más grande de Colombia fuera la gente que salió de ser pobre a ser clase media”.
“Mientras Duque y sus ministros de Hacienda volvieron a Colombia el país de la pobreza, solo hay que mirar el cuadro; pudimos en mi gobierno hacer algo que nunca había pasado. Hemos logrado un país que, de continuar así, tendrá a toda su población en la clase media”, recalcó el presidente.
Tan desagradable es Petro, que dejó por primera vez en la historia de Colombia, que la.población más grande de Colombia fuera la gente que salió de ser pobre a ser Clase Media— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026
Mientras Duque y sus ministros de hacienda volvieron a Colombia el pais de la pobreza, solo hay que… https://t.co/IEj3Rp0MWk pic.twitter.com/YmKCfbHAS8
Pero este jueves, el jefe de Estado ha publicado varios mensajes sobre los logros de su Gobierno. En uno de ellos, expresó: “Comienza el programa Colombia Solar en el Caribe colombiano. Amira, de 85 años, recibe su kit de energía solar para su techo. Energía barata para el Caribe, para medio millón de hogares”.
Comienza el programa Colombia Solar en el Caribe colombiano.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026
Amira de 85 años recibe su kit de energía solar para su techo
Energía barata para el Caribe, para medio millón de hogares. pic.twitter.com/UaVSI60tIH
En otra publicación, anotó Petro: “Hemos logrado que, entre los países donde se concentra el 83 % de la niñez del mundo, Colombia, por su política de protección a la niñez y a la adolescencia, ha quedado en el lugar octavo entre 83 países, el segundo entre Latinoamérica y el primero entre los países de su nivel económico”.
Hemos logrado que entre los países donde se concentra el 83% de la niñez del mundo, Colombia, por su política de protección a la niñez y a la adolescencia, ha quedado en el lugar octavo, entre 83 países, el segundo entre Latinoamérica y el primero entre los países de su nivel…— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026
Además, recalcó en su cuenta personal de X: “Llenamos de comida las neveras y las cocinas de todos los hogares de Colombia. Llenamos de ingresos, salarios vitales y dignidad al pueblo trabajador. Llenamos de esperanza a Colombia”.
Llenamos de comida las neveras y las cocinas de todos los hogares de Colombia.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026
Llenamos de ingresos y salarios vitales y dignidad al pueblo trabajador.
Llenamos de esperanza a Colombia. pic.twitter.com/4BKlO8Lbwj
Y en otro de los mensajes que publicó esta semana, Petro manifestó frente a su gestión: “Informo a todo el país que, por primera vez en la historia de Colombia, desde el año 2024 la mayor parte de la población de Colombia, al sacar millones de personas de la pobreza y la vulnerabilidad, pertenece a la clase media”.
“Abrimos el ascenso social y las oportunidades a millones de colombianos y colombianas. Este es el mayor logro histórico del gobierno del cambio”, puntualizó.
Informo a todo el país que por primera vez en la historia de Colombia, desde el año 2024 la mayor parte de la población de Colombia, al sacar millones de personas de la pobreza y la vulnerabilidad, pertenece a la clase media.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026
Abrimos el ascenso social y las oportunidades a… pic.twitter.com/KWel0pmgTN