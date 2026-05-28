Le dicen a Petro que su “ataque” al alcalde Carlos Fernando Galán es “mentiroso”

En las últimas horas, la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, indicó que no la habían dejado entrar a colegio de Sierra Morena, en Bogotá, donde supuestamente iba a crear una mesa técnica para la instalación de un laboratorio de robótica.

En medio de esa polémica, el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra el alcalde Carlos Fernando Galán: “¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar? No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?“, dijo el jefe de Estado en X.

Sin embargo, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, salió en defensa del alcalde Galán y dijo que se trata de un presunto ataque mentiroso.

“El ataque de Petro a Galán es mentiroso. Revisé el contrato de Colombia Robótica y el @MincienciasCo no tuvo en cuenta a Bogotá para sus laboratorios. Ayer en Ciudad Bolívar quisieron hacer un evento político para anunciar algo que no existe a 4 días de elecciones. Embaucadores“, afirmó puntualmente Briceño en X.