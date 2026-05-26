La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando y, mientras las obras superan nuevos hitos, la Alcaldía Mayor anunció una iniciativa dirigida a un grupo específico de ciudadanos que podrá ser parte de la historia de la ciudad al ser los primeros usuarios del nuevo sistema de transporte de la ciudad, que ha sido esperado por más de siete décadas.

Video del primer recorrido del metro de Bogotá con Galán a bordo: “Luego de muchos años de espera”

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los contribuyentes voluntarios tendrán acceso anticipado a la experiencia Metro de Bogotá, convirtiéndose en los primeros ciudadanos en interactuar con parte de la infraestructura y la operación del proyecto en el momento de su apertura proyectada para 2028.

Primera prueba del metro de Bogotá Foto: Metro de Bogotá - API

El anuncio fue realizado durante actividades pedagógicas impulsadas por el Distrito alrededor del megaproyecto de movilidad. De acuerdo con la Alcaldía, la estrategia busca agradecer a los más de 15.000 aportantes voluntarios que han dado un 10 % extra en sus pagos de impuestos.

Adicionalmente, las personas que hicieron el aporte recibieron una tarjeta especial del sistema que los acredita como “parte de la historia” de la ciudad, tal como compartió un usuario en X. El diseño de la tarjeta es negro, cuenta con el eslogan entrecomillado en el centro, una imagen del metro y el logo de la empresa, además de un contenido informativo en blanco y negro.

Si usted gusta recibir este obsequio, aún puede realizar su aporte voluntario con el pago del impuesto predial (con límite el 10 de julio), del impuesto a vehículos (con límite el 24 de julio) y el ICA (con límite al 12 de febrero de 2027).

La primera línea del metro de Bogotá tendrá una extensión aproximada de 24 kilómetros y conectará el suroccidente de la ciudad con el centro y el norte de la capital. El trazado irá desde el patio taller en Bosa hasta la calle 72, atravesando localidades como Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Barrios Unidos.

Actualmente, las obras presentan avances importantes en diferentes frentes. Según datos entregados por la Empresa Metro de Bogotá, ya se completaron varias columnas del viaducto y continúan las labores de cimentación y construcción de estaciones en distintos puntos de la ciudad.

Los trenes del Metro de Bogotá tendrán una identidad visual diferenciada: mientras las unidades de pasajeros mantendrán el diseño oficial del sistema, los vehículos auxiliares contarán con otro color por su función técnica y de mantenimiento. Foto: Composición Semana/ Instagram @elmetrobogota- API

La Alcaldía también ha impulsado programas pedagógicos dirigidos a colegios distritales para explicar el impacto urbano y social del proyecto. Según el Distrito, las actividades incluyen talleres, visitas guiadas y espacios educativos sobre movilidad y cultura ciudadana.

El metro de Bogotá es considerado uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Colombia. La obra ha sido planteada como parte de la estrategia de transformación del sistema de transporte público de la capital y su entrada en operación está proyectada para los próximos años.