Las pistas clave del asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel y cómo lo encontraron: una mujer, una maleta y desmembrado

El profesor Kevin Santiago Ángel Garzón finalmente fue encontrado muerto después de estar algunos días desaparecido. De inmediato, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este hecho.

¿Quién era Kevin Santiago Ángel Garzón?: el profesor que fue hallado muerto en Bogotá

De acuerdo con detalles que se han conocido en las últimas horas, el cadáver lo hallaron desde el pasado viernes, 22 de mayo, en un potrero del barrio Tintal 2. Sin embargo, no había podido ser identificado hasta este lunes.

Fueron unos recicladores los que advirtieron a la Policía que en una maleta se veía una extremidad humana. La imagen que los uniformados encontraron fue macabra: el cuerpo del docente estaba desmembrado e incinerado dentro de la maleta, la cual estaba tirada en medio de escombros y basura.

Los restos fueron llevados a Medicina Legal y su plena identidad se logró gracias a las hulleas dactilares, por lo que ahora la atención se centra en establecer quiénes están detrás de todo y cuáles son los móviles del crimen.

Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor hayado muerto en el sur de Bogotá. Foto: API

De acuerdo con el diario El Tiempo, las autoridades ya cuentan con algunas pistas para esclarecer lo ocurrido con Kevin Santiago, quien se desempeñaba como profesor del colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa.

El docente se encontraba en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano en la noche del 20 de mayo. De hecho, él le confirmó a su mamá que estaba entrenando, fue la última señal que ella tuvo de su hijo.

Poco después, según registra una cámara de seguridad del sector, la víctima habría salido de allá y se habría encontrado con una mujer. Tras esto, de acuerdo con el medio mencioado, ingresó a un local de tres pisos junto a ella, a quien al parecer ya conocía.

Hallan cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel, profesor reportado como desaparecido en Bogotá

Además, la moto del profesor y en la que se desplazó desde el gimnasio la entraron a un local que está junto al inmueble. Allí, según recogió El Tiempo, funciona un mercado de barrio.

Después de varias horas, dos sujetos salieron de la casa y con ellos sacaron una maleta, la misma en la que fue encontrado el cuerpo de Kevin Santiago. Por lo mismo, se presume que posteriormente se dirigieron hasta el potrero y allí tiraron los restos.

El profesor Santiago Ángel. Foto: A.P.I.

Estas son las pistas que hasta el momento se tienen sobre el crimen, pero las autoridades siguen avanzando con las investigaciones para esclarecer en su totalidad qué fue lo que ocurrió en este caso, que ha despertado indignación y rechazo en la capital del país.