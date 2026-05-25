La Alcaldía Local de Antonio Nariño anunció la puesta en marcha de una nueva estrategia tecnológica que busca fortalecer la seguridad y la capacidad de reacción ante emergencias en distintos sectores de la localidad. El proyecto se implementará en articulación con la Policía Nacional y organizaciones comunitarias.

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La iniciativa contempla la instalación de 44 alarmas inteligentes en más de 17 barrios de Antonio Nariño, al sur de Bogotá. Según informó el Distrito, el sistema funcionará a través de plataformas digitales que permitirán a los ciudadanos emitir alertas en tiempo real y mantener comunicación directa con autoridades y organismos de emergencia.

De acuerdo con la Alcaldía, las alarmas serán instaladas en frentes de seguridad y zonas previamente priorizadas por la Policía Nacional, luego de un proceso técnico de identificación de sectores con necesidades de fortalecimiento preventivo frente a hurtos, riñas y otras situaciones de emergencia.

La inseguridad es uno de los problemas que más inquietan a los capitalinos - imagen de referencia. Foto: Tomadas de Redes Sociales

Uno de los componentes principales de la estrategia será la plataforma VeritoApp, una herramienta tecnológica desarrollada para conectar a residentes, líderes barriales y autoridades mediante notificaciones digitales y reportes inmediatos. Según el Distrito, cerca de 700 personas por frente de seguridad podrán integrarse al sistema comunitario.

La aplicación permitirá enviar reportes anónimos, activar alertas de emergencia y compartir información en tiempo real con entidades como la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Además, el sistema contará con mecanismos de seguimiento de incidentes y generación de estadísticas sobre situaciones reportadas en cada sector.

Antonio Nariño es una de las localidades más pequeñas de Bogotá en extensión territorial, pero cuenta con importantes corredores comerciales y residenciales. Entre los barrios que conforman la localidad aparecen Restrepo, Ciudad Jardín Sur, Villa Mayor, San Jorge Central, Cinco de Noviembre, La Fragua, La Fragüita, Santander, Policarpa, Luna Park y Ciudad Berna.

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Algunos de estos sectores concentran alta actividad comercial y flujo peatonal permanente, especialmente en zonas como Restrepo y Villa Mayor, reconocidas por su actividad económica y cercanía a corredores principales como la avenida Primero de Mayo, la avenida Caracas y la Autopista Sur.

La administración distrital explicó que este tipo de herramientas tecnológicas hacen parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los frentes de seguridad en Bogotá. En abril de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó iniciativas para modernizar estos grupos comunitarios mediante cámaras, radios de comunicación, aplicaciones digitales y alarmas conectadas con centros de monitoreo.

La Alcaldía Local de Antonio Nariño reafirma su compromiso con la implementación de herramientas innovadoras. Foto: Alcaldía de Antonio Nariño - API

Además, Antonio Nariño ya había implementado proyectos similares en años anteriores. En 2022, la Alcaldía Mayor entregó sistemas tecnológicos y cámaras de vigilancia a redes de cuidado ubicadas en sectores como el barrio Restrepo.

La Alcaldía Local aseguró que continuará desarrollando estrategias de seguridad apoyadas en herramientas tecnológicas y participación ciudadana. Según el Distrito, el propósito es fortalecer la comunicación inmediata entre vecinos y autoridades para mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos o emergencias en los barrios de la localidad.