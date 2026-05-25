Presunto ladrón escondió el botín en un hotel de Bogotá y un detalle lo delató: así ocurrió todo

En Bogotá no para el robo de motos y carros a cualquier hora y en cualquier zona de la ciudad. Precisamente, en las últimas horas se presentó el robo de una motocicleta en la localidad de Bosa.

Tras el robo, el ladrón escondió la moto hurtada en un hotel, lejos de imaginarse que esta tenía instalado un GPS, lo que permitió su ubicación por parte de uniformados del CAI Telecom de la Policía Nacional.

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“Los hechos se registraron en el barrio Alameda Centro, donde, gracias al sistema de GPS y a la rápida reacción de los policías, se logró ubicar una motocicleta que había sido hurtada horas antes en la localidad de Bosa bajo la modalidad de ‘halado’. La motocicleta fue hallada al interior de un hotel, donde se observó la placa a través de una reja. Tras la verificación de cámaras de seguridad, lograron identificar y capturar a un huésped de 24 años de edad, quien habría ingresado el vehículo al establecimiento”, indicó la teniente coronel Gerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Del hotel a la Fiscalía, así terminó este hombre que intentó esconder una motocicleta hurtada en un hotel en Alameda Centro para borrar cualquier rastro.



Gracias al GPS y al trabajo de policías en #SantaFe fue ubicada y este delincuente puesto tras las rejas. pic.twitter.com/df05RW6ACY — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 25, 2026

Por lo tanto, la moto fue recuperada y entregada a su propietario, mientras que el presunto ladrón quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de receptación.

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas para contrarrestar el hurto de automotores en la ciudad”, concluyó la oficial Mesa.

Vale recordar que, a finales del mes pasado, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó el hallazgo de una bodega que funcionaba como un desguazadero. Los agentes llegaron al lugar luego de que los alertaran por un incendio.

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El hecho sucedió en el sector de Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos. Agentes se encontraban realizando labores de patrullaje cuando la central les informó sobre una conflagración cercana.

Al revisar el inmueble y verificar la situación, descubrieron un sótano con autopartes. Los 13 motores hallados tenían irregularidades, como los números de identificación alterados.

Según la entidad, los dispositivos estarían avaluados en cerca de 250 millones de pesos.