Golpe a peligrosa banda que tiene azotada la vía de Mondoñedo, en Cundinamarca: reportan capturas

En los últimos días, varias familias fueron víctimas de una banda que opera en el corredor vial Soacha-Mondoñedo-Mosquera. Se trata de delincuentes que secuestran por horas a sus víctimas, mientras los despojan de todo en medio de amenazas.

Sin embargo, a través de su cuenta en X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la captura de dos presuntos delincuentes que harían parte de dicha banda criminal.

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“Se han capturado a dos personas sindicadas por el delito de receptación, que venían delinquiendo sobre el corredor vial Soacha - Mondoñedo - Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada por algunos delincuentes como escenario para hurtar e intimidar a usuarios de la vía junto con sus familias”, informó Rey a través de su cuenta en X.

Por su parte, el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, indicó que, además de la captura de dos presuntos delincuentes, un vehículo que había sido robado en ese mismo sector fue recuperado.

El oficial de la Policía aprovechó para entregar una recomendación a los conductores que se movilizan por ese sector vial de Cundinamarca: “En caso de que sienta la baja presión de los neumáticos o un pinchazo, a lo largo del corredor vial están dispuestos puntos de atención de la Policía Nacional. Ubique algunos de ellos o un centro poblado para atender esa emergencia”, dijo.

Se han capturado a dos personas sindicadas por el delito de receptación, que venían delinquiendo sobre el corredor vial #Soacha - #Mondoñedo - #Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada por algunos delincuentes como escenario para hurtar e intimidar a usuarios… pic.twitter.com/WhJrcHYShA — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 13, 2026

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que respondan ante la justicia.

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“Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente; durante el operativo también fue recuperado un vehículo que había sido hurtado por estos delincuentes en el mismo corredor vial, que, por jurisdicción, le compete a dos departamentos de Policía: @PoliciaSabana y @PoliciaSoacha. Por eso, hemos unido esfuerzos también con la Seccional de Tránsito y Transporte y el Grupo de Carabineros, para responder con contundencia a quienes delinquen y quieren afectar la tranquilidad de los habitantes y transeúntes”, concluyó el gobernador Rey.