Los ladrones no dan tregua en el país; cada vez se las ingenian para atracar a los ciudadanos de bien con diferentes modalidades.

Precisamente, en las últimas horas, se volvió viral un video en el que se observa el robo de un camión que transportaba electrodomésticos avaluados en $2.000 millones.

El video registra que, en la vía Mondoñedo-Girardot, al menos diez delincuentes armaron un plan que consistió, inicialmente, en utilizar una ambulancia para auxiliar a un supuesto motociclista herido.

Sin embargo, la intención era generar un trancón, mientras otros ladrones se robaban el camión que transportaba mercancía como televisores y cámaras, entre otros electrodomésticos.

Una vez los delincuentes cometieron el robo, se dieron a la fuga en el camión.

“Puros ladrones, puros ladrones ahí”, se escucha decir al hombre que grababa.

El camión fue recuperado

A pesar del robo de película que se viralizó en las redes sociales, el camión fue recuperado por unidades de la Policía Nacional.

“Nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia adelantan el análisis de todas las evidencias técnicas que aporten en materia investigativa para esclarecer el caso y dar con los responsables. La Policía de Tránsito y Transporte invita a los conductores a denunciar y reportar cualquier hecho sospechoso al 123, contribuyendo así a la seguridad en las vías del país”, informó la Policía de Tránsito.

Asimismo, las autoridades de Cundinamarca enviaron un mensaje a quienes participaron del operativo que impidió el robo, recuperó el camión y la mercancía que este transportaba; según indicaron en un video, no se presentó la pérdida de ningún elemento transportado en el vehículo.

“El personal de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, junto a su Policía Judicial, queremos agradecer por el positivo y la recuperación del vehículo de carga y la mercancía en su totalidad. Agradecemos, porque sin ellos no podríamos ejercer día a día y de manera oportuna”, indicaron a través de un video compartido en redes sociales.

Inseguridad en las vías

Este hecho de inseguridad se suma a los acontecimientos de movilidad que han dejado muertos y lesionados en las vías de la capital colombiana durante el último mes.

Hace unas semanas, en la localidad de Engativá, se presentó un accidente en el que un vehículo particular, presuntamente bajo el control de un conductor en estado de embriaguez, perdió el control, invadió la calzada contraria y arrolló a varias personas, que dejó un de dos motociclistas fallecidos.

Este caso sigue en investigación; se trata de esclarecer la responsabilidad del propietario del automotor, quien ha reiterado que en el momento del accidente iba dormido y que fue un conductor elegido quien habría ocasionado la tragedia, versión que ha rechazado la defensa de las víctimas.

Días después, un taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, provocando la muerte de una niña de 7 años y lesiones severas a otro menor de edad que, en estos momentos, se debate entre la vida y la muerte.

El conductor, identificado como José Eduardo Chalá, aceptó ante un juez los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que se espera que tenga una condena ejemplar por haber ocasionado esta tragedia.