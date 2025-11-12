Suscribirse

Bogotá

Habló sobrino de conductor que murió linchado en Bogotá y soltó versión que le daría giro al caso: contó lo que le pasaba a su tío

Se trata de Mauricio Cendales Parra, a quien alcanzaron a trasladar hasta una clínica, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 9:53 p. m.
Mauricio Cendales Parra, el hombre que murió tras ser linchado.
De izquierda a derecha: Mauricio Cendales Parra, el hombre que murió tras ser linchado y el carro que conducía. | Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: @ColombiaOscura

Un lamentable caso de justicia por mano propia se registró la noche de este martes, 11 de noviembre, en el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, al menos 200 motociclistas persiguieron a un hombre identificado como Mauricio Cendales Parra, luego de que, minutos antes, atropellara a varios moteros con su carro, un campero de color azul, y se diera a la fuga.

Contexto: Tragedia en Bogotá: conductor arrolló a motociclistas y personas lo bajaron de la camioneta para matarlo a golpes

En el sector mencionado, Cendales fue bajado de su carro por varias personas que lo golpearon brutalmente, dejándolo gravemente herido. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica del Occidente, donde murió.

Teniendo en cuenta la reacción de Cendales, tal como quedó registrada en varios videos, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que conducía en aparente estado de alicoramiento.

Así quedó la camioneta en la que se movilizaba el hombre.
Así quedó la camioneta en la que se movilizaba Mauricio Cendales Parra. | Foto: API

Sin embargo, tras esas especulaciones, habló su sobrino, Francilides Rodríguez Cendales, quien negó que su tío estuviera borracho y afirmó que, por el contrario, atravesaba una etapa de agresividad, motivo por el cual estaba en tratamiento médico.

De hecho, Rodríguez afirmó que Cendales no podría ingerir licor.

“Nosotros estamos consternados porque, la verdad, todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y él no estaba borracho, él estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad, debido a que al parecer le dieron sustancias, droga, él iba drogado”, dijo Rodríguez en entrevista con Caracol Radio.

Agregó en esa emisora: “Él venía en un tratamiento, a él se le estaba administrando una droga por parte de médicos, se le estaba dando tratamiento porque él tenía unos negocios en Chapinero. Allá se maneja mucho el estrés, entonces él estaba pasando por unas etapas donde él no actuaba a veces muy bien; él inclusive ya había estado internado hace un año”.

Tras ese lamentable hecho, la Policía avanza en las investigaciones para establecer quiénes son los responsables de las agresiones que le causaron la muerte a Cendales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido.

“Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades. El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”, dijo el alcalde Galán en un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X.

AccidentemuerteAccidente de tránsito

