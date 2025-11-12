Un lamentable caso de justicia por mano propia se registró la noche de este martes, 11 de noviembre, en el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, al menos 200 motociclistas persiguieron a un hombre identificado como Mauricio Cendales Parra, luego de que, minutos antes, atropellara a varios moteros con su carro, un campero de color azul, y se diera a la fuga.

En el sector mencionado, Cendales fue bajado de su carro por varias personas que lo golpearon brutalmente, dejándolo gravemente herido. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica del Occidente, donde murió.

Teniendo en cuenta la reacción de Cendales, tal como quedó registrada en varios videos, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que conducía en aparente estado de alicoramiento.

Así quedó la camioneta en la que se movilizaba Mauricio Cendales Parra. | Foto: API

Sin embargo, tras esas especulaciones, habló su sobrino, Francilides Rodríguez Cendales, quien negó que su tío estuviera borracho y afirmó que, por el contrario, atravesaba una etapa de agresividad, motivo por el cual estaba en tratamiento médico.

De hecho, Rodríguez afirmó que Cendales no podría ingerir licor.

“Nosotros estamos consternados porque, la verdad, todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y él no estaba borracho, él estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad, debido a que al parecer le dieron sustancias, droga, él iba drogado”, dijo Rodríguez en entrevista con Caracol Radio.

Agregó en esa emisora: “Él venía en un tratamiento, a él se le estaba administrando una droga por parte de médicos, se le estaba dando tratamiento porque él tenía unos negocios en Chapinero. Allá se maneja mucho el estrés, entonces él estaba pasando por unas etapas donde él no actuaba a veces muy bien; él inclusive ya había estado internado hace un año”.

#ATENTOS 🚨 Nuevas imágenes del caso del conductor que fue linchado por motociclistas en loc/Kennedy (Bogotá) revelan el momento exacto en que el hombre, presuntamente en estado de embriaguez, genera caos al conducir de forma temeraria y chocar contra varios vehículos y personas.… https://t.co/JUPa0zFJrD pic.twitter.com/VWVrAL3jrf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 12, 2025

Tras ese lamentable hecho, la Policía avanza en las investigaciones para establecer quiénes son los responsables de las agresiones que le causaron la muerte a Cendales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido.

“Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades. El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”, dijo el alcalde Galán en un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X.