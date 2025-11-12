Momentos de terror se vivieron esta noche de martes 11 de noviembre en el barrio Nueva Castilla, de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, luego de que un hombre identificado como Mauricio Cendales Parra muriera linchado por al menos 200 motociclistas.

La muerte a golpes de Cendales se produjo luego de que este, según quedó registrado en varios videos, chocara su campero de color azul contra varios moteros en la avenida 68 con avenida Las Américas. Luego se dio a la fuga y terminó en el barrio Nueva Castilla, donde se produjo el desenlace fatal.

Ahora, mientras las autoridades investigan para establecer quiénes participaron en el muerte de este hombre, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en la red social X fue el alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario de los capitalinos indicó que la Policía alcanzó a llegar al sitio donde se presentaba la turba pero, finalmente, no lograron hacer nada para poner a salvo a Cendales, teniendo en cuenta el elevado número de personas que lo atacaban.

El alcalde también indicó que Cendales, gravemente herido, alcanzó a ser trasladado hasta una clínica cercana, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Así quedó la camioneta en la que se movilizaba el hombre que murió tras ser linchado. | Foto: API

“Los hechos ocurridos anoche en El Tintal, en Kennedy, son materia de investigación. La @policiabogota llegó al sitio donde unos motociclistas pararon al conductor del vehículo que había atropellado algunas motos, dispersó la turba y alcanzó a llevar al conductor del carro a una clínica, donde falleció producto de los golpes. Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades”, dijo Galán en su mensaje en X.

Por último, el alcalde Galán rechazó que en Bogotá se siga tomando justicia por mano propia.