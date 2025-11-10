Suscribirse

Nación

Identifican a taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá: este era el nivel de embriaguez en el que manejaba; ya tenía comparendos

El hombre fue detenido por la Policía, mientras que dos de los niños embestidos tienen muerte cerebral.

Redacción Nación
10 de noviembre de 2025, 3:57 p. m.
Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro.

Lo que parecía un día normal en Bogotá terminó convertido en una verdadera tragedia. En horas de la noche del pasado sábado, 8 de noviembre, un taxista embistió a varias personas en el barrio La Sierra, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

En total hubo 11 heridos, cuatro de ellos son menores de edad. Incluso, dos niños tienen muerte cerebral debido a las lesiones que sufrieron después de ser arrollados y quedar debajo del vehículo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el carro descendía por una pendiente y perdió el control, por lo que terminó estrellándose contra una vivienda y llevándose todo lo que había por delante.

Momentos previos al accidente del 8 de noviembre.

Las autoridades confirmaron que el conductor iba en aparente estado de embriaguez, lo que sería la causa de la tragedia que hoy genera consternación en esta zona de la capital del país.

En las últimas horas, se conoció la identidad de la persona que iba al volante y quien se encuentra detenido en estos momentos. Se trata de un hombre de 56 años que responde al nombre de José Eduardo Chalá.

Contexto: Familiares de menores atropellados en Bogotá dan estremecedor relato: “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual”

Este sujeto, según los primeros reportes, iba a más de 70 kilómetros por hora cuando ocurrió el terrible accidente de tránsito. Además, el informe de la Policía de Tránsito confirmó que la prueba de alcoholemia realizada arrojó un grado II de embriaguez.

Por este motivo, algunos uniformados de la Policía que respondieron al siniestro lo detuvieron y fue puesto a disposición de la Fiscalía en la URI de Molinos.

A todo esto se suma que el sujeto ya presentaba dos comparendos por infracciones que había cometido anteriormente.

El primero, que fue impuesto el 29 de junio de 2022, corresponde a una infracción por recoger pasajeros en zonas no autorizadas. El segundo fue registrado el 23 de mayo de 2025 por exceso de velocidad.

Por el momento, el conductor permanece detenido por la Policía mientras avanzan las investigaciones y el caso en su contra.

Contexto: Taxista presuntamente ebrio arrolló a varias personas en Bogotá: entre los heridos hay varios menores

Una prima de los menores que fueron arrollados afirmó que el conductor suele consumir bebidas alcohólicas con frecuencia. “Este señor lleva más de cinco años también tomando alcohol todos los días”, comentó.

“Es una persona ebria que todo el tiempo está como bajo los efectos del alcohol y que va manejando taxi hace más de cinco años”, añadió.

Por lo mismo, hizo un llamado para que no se tome justicia por mano propia, sino que sean las autoridades las que se encarguen de esclarecer todo y que este hombre pague por lo que, al parecer, hizo.

Además, la mujer señaló que la Fiscalía le indicó a la familia que hay altas probabilidades de que el sujeto quede en libertad. “Vamos a intentar hacer lo posible para que se haga justicia y ese señor no salga”, comentó.

“Estamos trabajando y mirando qué hacer para que este señor pague en tierra lo que hizo en tierra”, agregó.

Noticias Destacadas

