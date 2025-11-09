Taxista presuntamente ebrio arrolló a varias personas en Bogotá: entre los heridos hay varios menores

Los casos de conductores irresponsables en Bogotá y otras ciudades no dan tregua. El caso más reciente se presentó en un sector del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un taxista, en presunto estado de embriaguez, arrolló al menos a diez personas, entre estas varios menores de edad.

El hecho se registró en horas de la noche de este sábado, 8 de noviembre, en instantes en que algunas personas caminaban tranquilamente por ese sector del sur de Bogotá cuando, de un momento a otro, se vieron sorprendidas por el vehículo tipo taxi que perdió el control y los atropelló.

De acuerdo con algunos testigos, el taxi era conducido por un hombre de al menos 56 años que iba a gran velocidad. Una vez los ciudadanos y las mismas autoridades se percataron de que el individuo estaba aparentemente ebrio, este fue capturado en flagrancia.

En cuanto a los cuatro menores que resultaron heridos, se estableció que hay un bebé de cuatro meses, así como unos menores de 7, 12 y 15 años; dos de ellos presentan trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo, según se indicó desde Noticias RCN.

“Según información suministrada a Noticias RCN, dos de los jóvenes tuvieron trauma craneoencefálico y muerte cerebral, por lo que ambos fueron trasladados al hospital de la Victoria”, agregaron desde el noticiero citado anteriormente.

El pasado 31 de octubre, dos personas que se movilizaban a bordo de una moto murieron tras ser arrolladas por un carro que venía en sentido contrario e invadió el carril.

Ese grave accidente se presentó a eso de las 5:50 a. m. de ese viernes 31 de octubre en la avenida Mutis, más exactamente en la calle 63 con carrera 98, sentido oriente-occidente.

Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente en la avenida Mutis. | Foto: API