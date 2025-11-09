Suscribirse

Bogotá

Taxista presuntamente ebrio arrolló a varias personas en Bogotá: entre los heridos hay varios menores

El conductor fue capturado en flagrancia por las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
9 de noviembre de 2025, 6:11 p. m.
Conductor ebrio
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Los casos de conductores irresponsables en Bogotá y otras ciudades no dan tregua. El caso más reciente se presentó en un sector del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un taxista, en presunto estado de embriaguez, arrolló al menos a diez personas, entre estas varios menores de edad.

El hecho se registró en horas de la noche de este sábado, 8 de noviembre, en instantes en que algunas personas caminaban tranquilamente por ese sector del sur de Bogotá cuando, de un momento a otro, se vieron sorprendidas por el vehículo tipo taxi que perdió el control y los atropelló.

Contexto: ¿Quién es el conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín?

De acuerdo con algunos testigos, el taxi era conducido por un hombre de al menos 56 años que iba a gran velocidad. Una vez los ciudadanos y las mismas autoridades se percataron de que el individuo estaba aparentemente ebrio, este fue capturado en flagrancia.

En cuanto a los cuatro menores que resultaron heridos, se estableció que hay un bebé de cuatro meses, así como unos menores de 7, 12 y 15 años; dos de ellos presentan trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo, según se indicó desde Noticias RCN.

Contexto: Imprudencia al volante: conductor de furgón huye de un choque y atropella a seis personas; todo quedó en video

“Según información suministrada a Noticias RCN, dos de los jóvenes tuvieron trauma craneoencefálico y muerte cerebral, por lo que ambos fueron trasladados al hospital de la Victoria”, agregaron desde el noticiero citado anteriormente.

El pasado 31 de octubre, dos personas que se movilizaban a bordo de una moto murieron tras ser arrolladas por un carro que venía en sentido contrario e invadió el carril.

Ese grave accidente se presentó a eso de las 5:50 a. m. de ese viernes 31 de octubre en la avenida Mutis, más exactamente en la calle 63 con carrera 98, sentido oriente-occidente.

Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente.
Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente en la avenida Mutis. | Foto: API

Las víctimas de ese fatal accidente fueron identificadas como Viviana Marcela Suarez Isaza, de profesión contadora pública, y Carlos Mario Cavadía Sierra, ingeniero eléctrico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 10 de noviembre; serían los ganadores de la lotería

2. Armando Benedetti fue citado como testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos

3. Catalina Gómez publicó un nostálgico mensaje y se mostró conmovida por tema de su hijastro

4. Bayern le saca el jugo a Luis Díaz: sale camiseta en la que es protagonista; valor y cómo comprar

5. Mujer es señalada de abusar sexualmente de su hija de seis años: la Fiscalía entregó detalles del aberrante caso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

taxistaAccidente de tránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.