Suscribirse

Nación

Identifican a las dos personas que murieron en terrible accidente en Bogotá: amigo contó quiénes eran y a dónde iban

Un allegado a una de las víctimas contó la forma en la que se enteró de lo que había ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
31 de octubre de 2025, 6:22 p. m.
Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente.
Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente. | Foto: API

Una mañana trágica se vivió en Bogotá este viernes 31 de octubre, después de que dos motociclistas murieran en un fatal accidente de tránsito.

Todo ocurrió hacia las 6:00 a. m. sobre la avenida José Celestino Mutis, conocida también como calle 63 con carrera 98, cerca del barrio Álamos, lo que desató un caos vehicular en esta zona.

Según los primeros reportes, en el hecho resultaron involucrados un carro de color blanco y marca Volkswagen, un bus del SITP, un furgón y cuatro motocicletas. Por el momento, no se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero al parecer el conductor del vehículo particular iba en estado de embriaguez.

Este es el carro que resultó involucrado en el trágico accidente de tránsito.
Este es el carro que resultó involucrado en el trágico accidente de tránsito. | Foto: API

Tras el accidente, Juan David Montoya, amigo de una de las víctimas, habló con el medio La FM, identificó a una de las personas que lamentablemente murió y reveló detalles de ella.

“Era una conocida, cercana a nuestra familia, se llamaba Viviana Suárez y ella iba a la oficina”, contó.

Contexto: Trágica mañana del 31 de octubre en Bogotá: van tres motociclistas muertos en accidentes de tránsito

El joven explicó que la mujer iba junto a su pareja, a quien identificó como Carlos, pero no recordó su apellido en ese momento.

Viviana tenía entre 30 y 35 años de edad, según contó el amigo. “Hace un tiempo que no nos habíamos visto, la última vez que lo hicimos fue como a finales de septiembre”, comentó.

“Era una persona bastante alegre, era muy familiar”, agregó.

Juan David también confirmó que la mujer tenía un hijo muy pequeño que la estaba esperando en casa, pero que lamentablemente ya no la podrá volver a ver.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Bloqueos en Bogotá hoy, viernes 31 de octubre: se presentan alteraciones en el sur de la capital

Por último, contó la forma en la que se enteró del terrible siniestro vial en el que su amiga murió junto a su novio.

“Mostraron por las noticias que había pasado un accidente y vimos que las motos eran idénticas, por lo que lo primero que hice fue venir hasta acá”, señaló.

A través de redes sociales se han conocido videos e imágenes de lo que se vivió después del múltiple choque. En estos registros se ven los cuerpos de las víctimas tirados en el suelo, mientras que otras personas que resultaron heridas reciben atención.

El Volkswagen blanco, que al parecer sería el responsable de lo ocurrido, terminó volcado después de dar varias vueltas.

Por el momento, son muy pocos los detalles que se saben y se desconoce por completo la forma en la que ocurrió todo. Las autoridades ya se encuentran investigando el accidente para esclarecer los hechos en su totalidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

2. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

3. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

4. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

5. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoBogotá

Noticias Destacadas

Este vehículo fue el que protagonizó el accidente que dejó dos mujeres muertas; presuntamente participó de una caravana de Halloween

Video del momento exacto del accidente que dejó dos moteras muertas en Bogotá; carro involucrado se ve en caravana de Halloween

Esta fue la escena que quedó en el sitio donde ocurrió el trágico accidente.

Identifican a las dos personas que murieron en terrible accidente en Bogotá: amigo contó quiénes eran y a dónde iban

Redacción Nación
Carlos Galán Alcalde de Bogotá

Carlos Fernando Galán advirtió a moteros que decidan participar en las ‘caravanas del terror’: “Así lo vamos a hacer”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.