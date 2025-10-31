Identifican a las dos personas que murieron en terrible accidente en Bogotá: amigo contó quiénes eran y a dónde iban

Una mañana trágica se vivió en Bogotá este viernes 31 de octubre, después de que dos motociclistas murieran en un fatal accidente de tránsito.

Todo ocurrió hacia las 6:00 a. m. sobre la avenida José Celestino Mutis, conocida también como calle 63 con carrera 98, cerca del barrio Álamos, lo que desató un caos vehicular en esta zona.

Según los primeros reportes, en el hecho resultaron involucrados un carro de color blanco y marca Volkswagen, un bus del SITP, un furgón y cuatro motocicletas. Por el momento, no se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero al parecer el conductor del vehículo particular iba en estado de embriaguez.

Este es el carro que resultó involucrado en el trágico accidente de tránsito. | Foto: API

Tras el accidente, Juan David Montoya, amigo de una de las víctimas, habló con el medio La FM, identificó a una de las personas que lamentablemente murió y reveló detalles de ella.

“Era una conocida, cercana a nuestra familia, se llamaba Viviana Suárez y ella iba a la oficina”, contó.

El joven explicó que la mujer iba junto a su pareja, a quien identificó como Carlos, pero no recordó su apellido en ese momento.

Viviana tenía entre 30 y 35 años de edad, según contó el amigo. “Hace un tiempo que no nos habíamos visto, la última vez que lo hicimos fue como a finales de septiembre”, comentó.

#Bogotá | Tras el accidente de tránsito en la calle 63 con carrera 98, en la localidad de Engativá, que cobró la vida de dos personas, una de las víctimas fue identificada como Viviana Suárez. Su amigo, Juan David Montoya, contó detalles sobre ella.



Informa el periodista David… pic.twitter.com/JDCOixFc3J — La FM (@lafm) October 31, 2025

“Era una persona bastante alegre, era muy familiar”, agregó.

Juan David también confirmó que la mujer tenía un hijo muy pequeño que la estaba esperando en casa, pero que lamentablemente ya no la podrá volver a ver.

Por último, contó la forma en la que se enteró del terrible siniestro vial en el que su amiga murió junto a su novio.

“Mostraron por las noticias que había pasado un accidente y vimos que las motos eran idénticas, por lo que lo primero que hice fue venir hasta acá”, señaló.

A través de redes sociales se han conocido videos e imágenes de lo que se vivió después del múltiple choque. En estos registros se ven los cuerpos de las víctimas tirados en el suelo, mientras que otras personas que resultaron heridas reciben atención.

El Volkswagen blanco, que al parecer sería el responsable de lo ocurrido, terminó volcado después de dar varias vueltas.