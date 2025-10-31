Suscribirse

BOGOTÁ

Trágica mañana del 31 de octubre en Bogotá: van tres motociclistas muertos en accidentes de tránsito

Las autoridades se encuentran investigando las causas de estos accidentes ocurridos a tempranas horas de este viernes.

Redacción Nación
31 de octubre de 2025, 1:28 p. m.
El accidente en la Avenida Mutis.
Imágenes del accidente en la avenida Mutis. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Una trágica mañana de 31 de octubre en Bogotá deja por el momento tres moteros fallecidos en medio de dos accidentes de tránsito registrados en dos puntos distintos de la capital del país.

El primer accidente de tránsito que reportaron desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ocurrió a eso de las 5:50 de la madrugada de este viernes 31 de octubre en la avenida Mutis, más exactamente en la calle 63 con carrera 98, sentido oriente - occidente.

Contexto: Tragedia durante la noche en Bogotá: conductor de camioneta de alta gama se estrelló contra grúa varada y murió

Allí terminaron chocando dos motociclistas y un vehículo particular de color blanco, marca Volkswagen. Información preliminar da cuenta de que dos moteros murieron y dos personas más resultaron heridas.

En imágenes que circulan en redes sociales, pero que este medio se abstiene de publicar, se observa a las personas fallecidas sobre el asfalto y a las motos destrozadas.

Entre tanto, el carro involucrado en ese accidente terminó volcado.

Tras lo anterior, en el lugar hacen presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos. De tal modo, en la zona, a la altura de una estación de gasolina Terpel, hay congestión vehicular.

Por lo tanto, desde Movilidad pidieron a los conductores tomar vías alternas.

Contexto: Imprudencia al volante: conductor de furgón huye de un choque y atropella a seis personas; todo quedó en video

“Debido a labores de investigación a cargo del equipo de criminalística, se hace cierre vial en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98 en ambos sentidos de la vía. Rutas Alternas: Calle 80 y Av. Chile”, indicaron puntualmente desde Movilidad.

El otro accidente de tránsito que también dejó un motociclista muerto, se presentó a eso de las 7:00 a. m. de este mismo viernes 31 de octubre.

Desde Movilidad reportaron que el siniestro vial se presentó entre un camión y un motociclista en la carrera 17A con calle 81F Sur.

Se gestiona unidad de Tránsito y grupo de criminalística”, agregaron.

