Una cámara de seguridad registró el momento en que el conductor de un furgón chocó contra un vehículo, aparentemente un carro de estacas. Sin embargo, lo que más indignó a la comunidad fue que, tras la colisión, el conductor intentó huir del lugar, atropellando a seis personas en su intento de fuga.

El furgón terminó estrellándose contra una silla metálica en vía pública.

El grave accidente se registró en horas de la noche del pasado lunes, 20 de octubre, en el barrio Carbonell, de la localidad de Bosa. Según reportes entregados por los testigos entrevistados por City Noticias, eran cerca de las 7:30 p. m. cuando un furgón que circulaba a gran velocidad impactó de forma violenta contra otro vehículo que transitaba por la zona, provocando pánico entre los habitantes del sector.

“La turbo estaba escapando porque previamente había chocado a otro vehículo unas cuadras atrás, en la autopista, una de las principales vías que da acceso al barrio”, dijo un testigo al medio citado. Además, otra persona agregó que el conductor “al verse acorralado, escapó dejando a su acompañante en el vehículo”.

En las grabaciones captadas por vecinos se puede ver cómo el furgón, en su recorrido descontrolado, arrolló a un joven que se desplazaba en bicicleta y a un motociclista, quienes resultaron con heridas leves y lograron sobrevivir de milagro. El vehículo finalmente terminó colisionando contra una estructura metálica ubicada en plena vía pública, dejando evidentes daños materiales.

Minutos después del accidente, tanto las autoridades como varias ambulancias arribaron al lugar para auxiliar a las víctimas. Entre los heridos se encontraba una niña de apenas tres años, que caminaba junto a su padre cuando ocurrió el siniestro. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona, donde recibieron atención médica inmediata por parte del personal de emergencia.

Según los reportes preliminares, varios de los afectados presentaron golpes y contusiones, pero, afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas. La rápida reacción de los equipos de socorro evitó que la tragedia fuera aún mayor.