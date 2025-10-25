Este sábado, 25 de octubre comenzó con varios movimientos sísmicos en el país. Durante la madrugada se registraron dos temblores: uno en el departamento de Santander y otro en Putumayo, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Según el reporte del SGC, entidad responsable de vigilar la actividad sísmica en el territorio nacional, el primer temblor se registró en la madrugada de este sábado en un municipio de Santander. El movimiento se produjo exactamente a las 3:54 a. m. y alcanzó una magnitud de 3,5 grados en la escala de Richter.

De acuerdo con los datos suministrados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a unos 8 kilómetros de distancia de Los Santos y presentó una profundidad aproximada de 148 kilómetros.

Debido a estas características, el evento fue percibido de manera leve en zonas aledañas y no se reportaron afectaciones significativas.

El segundo movimiento sísmico se presentó a las 4:57 de la mañana en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo, con una magnitud de 3,6. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió en una zona considerada de influencia del “campo volcánico Guamuez - Sibundoy”, región que forma parte del cinturón volcánico del sur del país.

La entidad también precisó que el epicentro del sismo se localizó a unos 22 kilómetros de Santiago, con una profundidad estimada de 23 kilómetros. Pese a la cercanía del evento, las autoridades locales informaron que, por ahora, no se registran daños materiales ni personas afectadas en el área.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-25, 04:57 hora local Magnitud 3.6, Profundidad 23 km, Santiago - Putumayo, Colombia - Area de Influenc... ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/m8Sd5hkF5n — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 25, 2025

Por su parte, con respecto a la región de Los Santos, en el departamento de Santander, ha sido en las últimas semanas uno de los principales focos de actividad sísmica en Colombia.