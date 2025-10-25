Suscribirse

Nación

Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y profundidad

Los datos de los movimientos sísmicos fueron compartidos por el Servicio Geológico Colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de octubre de 2025, 2:11 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Sismo temblor sismógrafo Colombia | Foto: Adobe Stock

Este sábado, 25 de octubre comenzó con varios movimientos sísmicos en el país. Durante la madrugada se registraron dos temblores: uno en el departamento de Santander y otro en Putumayo, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Según el reporte del SGC, entidad responsable de vigilar la actividad sísmica en el territorio nacional, el primer temblor se registró en la madrugada de este sábado en un municipio de Santander. El movimiento se produjo exactamente a las 3:54 a. m. y alcanzó una magnitud de 3,5 grados en la escala de Richter.

De acuerdo con los datos suministrados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a unos 8 kilómetros de distancia de Los Santos y presentó una profundidad aproximada de 148 kilómetros.

Debido a estas características, el evento fue percibido de manera leve en zonas aledañas y no se reportaron afectaciones significativas.

Contexto: Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

El segundo movimiento sísmico se presentó a las 4:57 de la mañana en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo, con una magnitud de 3,6. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió en una zona considerada de influencia del “campo volcánico Guamuez - Sibundoy”, región que forma parte del cinturón volcánico del sur del país.

La entidad también precisó que el epicentro del sismo se localizó a unos 22 kilómetros de Santiago, con una profundidad estimada de 23 kilómetros. Pese a la cercanía del evento, las autoridades locales informaron que, por ahora, no se registran daños materiales ni personas afectadas en el área.

Por su parte, con respecto a la región de Los Santos, en el departamento de Santander, ha sido en las últimas semanas uno de los principales focos de actividad sísmica en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado diversos reportes en los que señala que los epicentros se han concentrado en ese municipio y en áreas cercanas como Jordán, Zapatoca y Cepitá. La mayoría de estos sismos han presentado profundidades moderadas, que oscilan entre 140 y 150 kilómetros, un comportamiento habitual en esa zona del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y profundidad

2. La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

3. ¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

4. Luis Díaz recibió excelente noticia antes del partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach: Kompany le tiene fe

5. Santa Fe vs. Millonarios: Bogotá podría perder a sus dos grandes en los cuadrangulares, ¿cuáles son sus opciones?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TembloresSismo en ColombiasismosTemblores en Colombia

Noticias Destacadas

Sismo temblor sismografo Colombia

Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y profundidad

Redacción Nación
2259

Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

ed 2259

Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.