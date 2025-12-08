Colombia tiembla sin parar: van nueve movimientos sísmicos registrados este 8 de diciembre

Este puente festivo parece iniciar con varios movimientos sísmicos. En menos de 24 horas trascurridas este lunes, 8 de diciembre, se han registrado al menos nueve temblores en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos se han registrado en por lo menos cuatro departamentos (Antioquia, Santander, Huila y Cundinamarca).

El más reciente temblor ocurrió a las 6:07 de la mañana en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, con una magnitud de 2.2 y una profundidad de superficial (generalmente a menos de 70 kilómetros).

Seis minutos antes, a las 6:01 de la mañana, se registró otro movimiento telúrico. El SGC informó que este sismo tuvo como epicentro Santa Helena del Opón, en Santander, con una magnitud de 2,1 y una profundidad superficial. Además, según el reporte, el temblor se sintió en municipios cercanos, como La Paz y Contratación.

Nuevo temblor en Colombia. | Foto: 123RF

Otros sismos en Colombia

Dabeiba - Antioquia

Magnitud: 3.3

3.3 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2025-12-08 05:13

2025-12-08 05:13 Municipios cercanos: Dabeiba (Antioquia) a 7 km, Uramita (Antioquia) a 20 km, Frontino (Antioquia) a 34 km.

Suaza - Huila

Magnitud: 2.6

2.6 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2025-12-08 04:08

2025-12-08 04:08 Municipios cercanos: Suaza (Huila) a 7 km, Timaná (Huila) a 12 km, Elías (Huila) a 14 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-08, 04:08 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Suaza - Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/gAMKjZwmsw — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 8, 2025

Dabeiba - Antioquia

Magnitud: 2.3

2.3 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2025-12-08 03:13

2025-12-08 03:13 Municipios cercanos: Dabeiba (Antioquia) a 6 km, Uramita (Antioquia) a 19 km, Frontino (Antioquia) a 32 km.

Frontino - Antioquia

Magnitud: 2.2

2.2 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2025-12-08 02:52

Puente Nacional - Santander

Magnitud: 2.7

2.7 Profundidad: 123 km.

123 km. Hora local: 2025-12-08 01:40

2025-12-08 01:40 Municipios cercanos: Puente Nacional (Santander) a 3 km, Guavatá (Santander) a 6 km, Vélez (Santander) a 11 km.

San Vicente de Chucurí - Santander