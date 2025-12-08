Suscribirse

Colombia tiembla sin parar: van nueve movimientos sísmicos registrados este 8 de diciembre

Los temblores se han registrado en cuatro departamentos del país.

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
Temblor / Sismo
Los movimientos telúricos generan todo tipo de reacciones | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este puente festivo parece iniciar con varios movimientos sísmicos. En menos de 24 horas trascurridas este lunes, 8 de diciembre, se han registrado al menos nueve temblores en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos se han registrado en por lo menos cuatro departamentos (Antioquia, Santander, Huila y Cundinamarca).

Contexto: Ya van 102 casos de quemados con pólvora, en pleno inicio de diciembre

El más reciente temblor ocurrió a las 6:07 de la mañana en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, con una magnitud de 2.2 y una profundidad de superficial (generalmente a menos de 70 kilómetros).

Seis minutos antes, a las 6:01 de la mañana, se registró otro movimiento telúrico. El SGC informó que este sismo tuvo como epicentro Santa Helena del Opón, en Santander, con una magnitud de 2,1 y una profundidad superficial. Además, según el reporte, el temblor se sintió en municipios cercanos, como La Paz y Contratación.

Temblor
Nuevo temblor en Colombia. | Foto: 123RF

Otros sismos en Colombia

Dabeiba - Antioquia

  • Magnitud: 3.3
  • Profundidad: Superficial
  • Hora local: 2025-12-08 05:13
  • Municipios cercanos: Dabeiba (Antioquia) a 7 km, Uramita (Antioquia) a 20 km, Frontino (Antioquia) a 34 km.

Suaza - Huila

  • Magnitud: 2.6
  • Profundidad: Superficial
  • Hora local: 2025-12-08 04:08
  • Municipios cercanos: Suaza (Huila) a 7 km, Timaná (Huila) a 12 km, Elías (Huila) a 14 km.

Dabeiba - Antioquia

  • Magnitud: 2.3
  • Profundidad: Superficial
  • Hora local: 2025-12-08 03:13
  • Municipios cercanos: Dabeiba (Antioquia) a 6 km, Uramita (Antioquia) a 19 km, Frontino (Antioquia) a 32 km.

Frontino - Antioquia

  • Magnitud: 2.2
  • Profundidad: Superficial
  • Hora local: 2025-12-08 02:52
Contexto: Día de las Velitas inició con temblores en Colombia: uno tuvo su epicentro en un municipio de Cundinamarca

Puente Nacional - Santander

  • Magnitud: 2.7
  • Profundidad: 123 km.
  • Hora local: 2025-12-08 01:40
  • Municipios cercanos: Puente Nacional (Santander) a 3 km, Guavatá (Santander) a 6 km, Vélez (Santander) a 11 km.

San Vicente de Chucurí - Santander

  • Magnitud: 2.0
  • Profundidad: 162 km.
  • Hora local: 2025-12-08 01:03

