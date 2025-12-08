Suscribirse

Movilidad

🔴 EN VIVO | Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 8 de diciembre: este es el estado de las principales carreteras durante el puente festivo

Siga en vivo el plan retorno en Bogotá durante este puente festivo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 11:49 a. m.
Plan éxodo de Semana Santa tránsito y transporte Policía Nacional de carreteras puesto de control Bogotá abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Plan retorno durante el puente festivo | Foto: Guillermo Torres /Semana

Actualizaciones

Durante este puente de Velitas, considerado uno de los fines de semana más movidos del año, se estima que más de dos millones de vehículos transiten por Bogotá y Cundinamarca. Ante este alto flujo, las autoridades han puesto en marcha un plan integral que refuerza las medidas de retorno, con el propósito de optimizar la movilidad y reducir los riesgos en carretera durante estas fechas de alta demanda.

En el marco de las estrategias de tránsito diseñadas para diciembre, la Secretaría Distrital de Movilidad ejecutará un plan de gestión que contempla el trabajo coordinado de más de 800 personas en las vías.

Movilidad controlada en corredores de entrada y salida mientras más de 850 mil vehículos retornan a la ciudad.
Movilidad en Bogotá hoy, lunes 8 de diciembre. | Foto: Movilidadbogota

Este equipo, conformado por agentes civiles, unidades de la Policía de Tránsito y el Grupo Guía, apoyará alrededor de 200 operativos de seguridad vial, enfocados en prevenir incidentes y mejorar la circulación en los corredores más concurridos.

Por eso, estar informado sobre la movilidad en la capital del país y sus principales entradas es crucial para evitar contratiempo. La Secretaría de Movilidad, a través de Tránsito Bogotá, emite reportes constantes sobre el flujo vehicular, accidentes de tránsito y el estado de las principales vías.

Siga en vivo el plan retorno en Bogotá:

Flujo vehicular medio en sentido Bogotá - Girardot

La Secretaría de Movilidad de Soacha informó que la Autopista Sur registra un flujo vehicular medio en sentido Bogotá–Girardot. Además, hay presencia permanente de agentes de tránsito en varios puntos del corredor vial.

Activación de contraflujo entre Melgar y Boquerón, incluyendo la ‘Nariz del Diablo’

Reversible en la vía Bogotá - Villavicencio

Las autoridades anunciaron que este día se pondrá en marcha un reversible en sentido Villavicencio–Bogotá, medida que busca facilitar el retorno de los viajeros durante la jornada festiva.

La Policía decidió bloquear el paso.
Las autoridades recordaron que el paso por el kilómetro 18 continúa habilitado en ambos sentidos. | Foto: X: @CoviandinaSAS

Como parte de este operativo especial, se confirmó que el cierre en el sector de El Uval se realizará a la 1:00 p. m., con el fin de preparar el corredor para funcionar en un único sentido. A partir de las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 p. m., la vía quedará habilitada exclusivamente para la circulación desde Villavicencio hacia Bogotá, permitiendo un flujo más ordenado y seguro.

Por otra parte, las autoridades recordaron que el paso por el kilómetro 18 continúa habilitado en ambos sentidos. Por ello, insistieron en la importancia de respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones del personal encargado.

Noticias relacionadas

Movilidad en BogotáPuente festivoPlan éxodo Plan retorno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.