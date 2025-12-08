7:00 a. m. Activación de contraflujo entre Melgar y Boquerón, incluyendo la ‘Nariz del Diablo’

Durante este puente de Velitas, considerado uno de los fines de semana más movidos del año, se estima que más de dos millones de vehículos transiten por Bogotá y Cundinamarca. Ante este alto flujo, las autoridades han puesto en marcha un plan integral que refuerza las medidas de retorno, con el propósito de optimizar la movilidad y reducir los riesgos en carretera durante estas fechas de alta demanda.

En el marco de las estrategias de tránsito diseñadas para diciembre, la Secretaría Distrital de Movilidad ejecutará un plan de gestión que contempla el trabajo coordinado de más de 800 personas en las vías.

Movilidad en Bogotá hoy, lunes 8 de diciembre. | Foto: Movilidadbogota

Este equipo, conformado por agentes civiles, unidades de la Policía de Tránsito y el Grupo Guía, apoyará alrededor de 200 operativos de seguridad vial, enfocados en prevenir incidentes y mejorar la circulación en los corredores más concurridos.

Por eso, estar informado sobre la movilidad en la capital del país y sus principales entradas es crucial para evitar contratiempo. La Secretaría de Movilidad, a través de Tránsito Bogotá, emite reportes constantes sobre el flujo vehicular, accidentes de tránsito y el estado de las principales vías.

Siga en vivo el plan retorno en Bogotá:

7:30 a. m.

Flujo vehicular medio en sentido Bogotá - Girardot

La Secretaría de Movilidad de Soacha informó que la Autopista Sur registra un flujo vehicular medio en sentido Bogotá–Girardot. Además, hay presencia permanente de agentes de tránsito en varios puntos del corredor vial.

#Soacha 🚘🚘 ¡Plan Retorno! A esta hora la Secretaría de Movilidad de Soacha reporta que sobre el corredor víal de la Autopista Sur presenta un flujo vehicular medio en sentido Bogotá - Girardot, además se cuenta con presencia permanente de agentes de tránsito en varios puntos.⬇️ pic.twitter.com/orkTcLkZkM — Cve Noticias (@CvePrensa19116) December 8, 2025

7:00 a. m.

Activación de contraflujo entre Melgar y Boquerón, incluyendo la ‘Nariz del Diablo’

Ten en cuenta que según el flujo vehicular, puede cambiar la movilidad entre Melgar y Boquerón por la activación de un contraflujo para facilitar tu regreso a Bogotá.​ 🏙️🚗



​Recuerda:​

➡️3 carriles sentido Girardot - Bogotá​

⬅️1 carril sentido Bogotá - Girardot​

​

_​#VíaSumapaz… pic.twitter.com/KLCta1KczN — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) December 8, 2025

6:00 a. m.

Reversible en la vía Bogotá - Villavicencio

Las autoridades anunciaron que este día se pondrá en marcha un reversible en sentido Villavicencio–Bogotá, medida que busca facilitar el retorno de los viajeros durante la jornada festiva.

Las autoridades recordaron que el paso por el kilómetro 18 continúa habilitado en ambos sentidos. | Foto: X: @CoviandinaSAS

Como parte de este operativo especial, se confirmó que el cierre en el sector de El Uval se realizará a la 1:00 p. m., con el fin de preparar el corredor para funcionar en un único sentido. A partir de las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 p. m., la vía quedará habilitada exclusivamente para la circulación desde Villavicencio hacia Bogotá, permitiendo un flujo más ordenado y seguro.