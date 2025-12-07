Nación
Ya van 102 casos de quemados con pólvora, en pleno inicio de diciembre
Cada año, en épocas de celebraciones, se registran afectados por la pólvora en el país. Muchos son menores.
El Instituto Nacional de Salud entregó un nuevo reporte con corte al 7 de diciembre del 2025, con respecto a los colombianos que han sido afectados por el uso de pólvora, además de las intoxicaciones con licor adulterado con metanol y fósforo blanco.
De acuerdo con las cifras, el INS indicó que han sido 102 los casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que significa una baja de 58,2 % frente al mismo corte en 2024.
El año pasado se reportaron 244 casos en el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con las cifras por edades, son 20 los casos que corresponden a menores de 18 años y de los casos, fueron cinco los que se encontraban con adultos bajo los efectos del alcohol.
El INS tampoco ha identificado algún caso de fallecimiento asociado a lesiones por pólvora pirotécnica. La ciudad con mayor número de lesionados es Medellín, con 22 casos, luego está Cúcuta, con 3 casos. Armenia y Pereira figuran con dos casos cada una.
Por su parte, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Manizales, Yopal, Neiva y Bucaramanga presentan un caso cada una.
El informe también indica que el principal tipo de lesión es la quemadura, con un 83 %. También detallaron los artefactos principalmente asociados a lesiones, como totes, voladores y similares.
De otro lado, también se reportaron dos víctimas mortales y tres niños intoxicados durante el 1 de diciembre de 2024 y el 17 de enero de 2025.
El INS además aseguró que desarrolló una estrategia de vigilancia priorizada sobre lesionados por pólvora pirotécnica, intoxicaciones, entre otros.
Recomendaron que sus hijos no manipulen artefactos o pólvora, para evitar este tipo de casos que afectan a las familias colombianas. Adicional a ello se harán seguimientos a los menores que resulten afectados por distintos eventos que impacten su salud.