Siguen los ataques contra la Fuerza Pública: guerrilla disparó ráfagas de fusil a estación de Policía en Tolima

La violencia en el país no para y un nuevo ataque se registró en contra de la Fuerza Pública. Esta vez, todo ocurrió en el corregimiento El Limón, ubicado en el municipio de Chaparral, Tolima.

De acuerdo con las primeras informaciones, la guerrilla disparó ráfagas de fusil a una estación de Policía la noche de este domingo, 7 de diciembre.

#REGIONES Se registró un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, ubicado en el municipio de Chaparral, Tolima.



"El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un… pic.twitter.com/X6IcXhvDhk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 8, 2025

La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó lo ocurrido y rechazó lo que pasó. “No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas”, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento, se ha tratado de un hostigamiento y no se ha reportado ninguna persona herida, pero se espera que con el pasar de las horas se conozcan más detalles.

La mandataria departamental dejó claro que se trata de un ataque directo contra la tranquilidad que se vive en esta parte del país. “Estos grupos armados ilegales pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, dijo.

En ese sentido, reiteró que durante su administración no normalizará que los habitantes tengan que vivir con miedo. “La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles”, manifestó.

El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio.



Estos grupos armados ilegales pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr. — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) December 8, 2025

“¡El Tolima se respeta! Y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”, añadió.

En un video que se ha conocido en las redes sociales, se observa el momento en el que se ejecutó el ataque. El audiovisual fue grabado por algunos residentes de la zona y se alcanzan a escuchar las ráfagas de fusil.

Algunas personas, incluso, salieron a ver qué era lo que estaba pasando, pese a que su vida podía correr peligro por alguna bala perdida. Son más de diez disparos los que se escuchan y que se robaron la tranquilidad del sector.

Por ahora, no se ha confirmado qué grupo armado estaría detrás del ataque, pero en esta zona del país hay presencia de varias organizaciones criminales.