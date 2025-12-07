Suscribirse

Nación

MinDefensa anuncia una millonaria recompensa por los responsables del atentado en Balboa, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó lo sucedido en horas de la tarde este sábado en el municipio del Cauca, tras la activación de una moto bomba.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 6:28 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado en Balboa, Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado en Balboa, Cauca. | Foto: Colprensa/Captura de pantalla video @revistasemana

La activación de una moto bomba este sábado, 6 de diciembre, en el municipio de Balboa, Cauca, dejó 15 personas heridas, entre ellas una menor de 7 años, lo que acrecentó la compleja situación de orden público en el departamento.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:00 de la tarde en inmediaciones a una cooperativa de caficultores, luego de que la moto cargada con explosivos fue activada, generando una grave emergencia en el municipio.

Contexto: Presidente Gustavo Petro calificó el atentado en Balboa, Cauca, como “narcoterrorismo”

La activación del artefacto explosivo generó un incendio de grandes proporciones en la bodega de café, donde también opera el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros del Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó lo sucedido y responsabilizó del atentado terrorista a las estructuras de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

“Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades, porque nuestras operaciones los están debilitando”, señaló el alto funcionario del Gobierno.

Ataque con explosivos en Balboa, Cauca.
Ataque con explosivos en Balboa, Cauca. | Foto: Captura de pantalla video @semana

El ministro de Defensa informó que ordenó a la Policía Nacional y al Ejército de Colombia reforzar el control territorial y activar los protocolos de protección, inteligencia y evacuación para dar con la captura de los responsables.

Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita capturar a los responsables, y hasta 50 millones de pesos por información que permita evitar acciones terroristas.

“Este ataque no demuestra fuerza, sino retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”, resaltó el alto funcionario del Gobierno Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven”: Trump avanza con sus planes de entrar por tierra a Venezuela

2. MinDefensa anuncia una millonaria recompensa por los responsables del atentado en Balboa, Cauca

3. Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

4. Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

5. Cómo se jugará la fecha definitiva del cuadrangular A para conocer el rival del Tolima en la final de la Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pedro SánchezmindefensarecompensaCaucaBalboa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.