MinDefensa anuncia una millonaria recompensa por los responsables del atentado en Balboa, Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó lo sucedido en horas de la tarde este sábado en el municipio del Cauca, tras la activación de una moto bomba.
La activación de una moto bomba este sábado, 6 de diciembre, en el municipio de Balboa, Cauca, dejó 15 personas heridas, entre ellas una menor de 7 años, lo que acrecentó la compleja situación de orden público en el departamento.
Los hechos ocurrieron sobre las 6:00 de la tarde en inmediaciones a una cooperativa de caficultores, luego de que la moto cargada con explosivos fue activada, generando una grave emergencia en el municipio.
La activación del artefacto explosivo generó un incendio de grandes proporciones en la bodega de café, donde también opera el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros del Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó lo sucedido y responsabilizó del atentado terrorista a las estructuras de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.
“Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades, porque nuestras operaciones los están debilitando”, señaló el alto funcionario del Gobierno.
El ministro de Defensa informó que ordenó a la Policía Nacional y al Ejército de Colombia reforzar el control territorial y activar los protocolos de protección, inteligencia y evacuación para dar con la captura de los responsables.
Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita capturar a los responsables, y hasta 50 millones de pesos por información que permita evitar acciones terroristas.
“Este ataque no demuestra fuerza, sino retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”, resaltó el alto funcionario del Gobierno Petro.
